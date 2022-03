Kiko Hernández repasa sus 25 años en televisión. El colaborador, que triunfa con la obra de teatro 'Distinto', se sincera en el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco y con FOTOS y ENTREVISTA EXCLUSIVA cuenta las mejores anécdotas de su carrera en la pequeña pantalla. ¿Sabías que antes de 'Gran Hermano 3' apareció en '¿De qué parte estás?', el programa de José María Íñigo? ¿O que fue reserva de 'GH 2'?

Kiko Hernández lleva muchos años en la pequeña pantalla y acumula anécdotas con compañeros de profesión. El colaborador reconoce que le hubiera encantado trabajar con Pepe Navarro y recuerda su paso por 'A tu lado' y por 'Crónicas Marcianas' además de su trabajo actual en 'Sálvame'. En el magazine de tarde conoció a Carmina Ordóñez, que se convirtió en íntima amiga suya y Charo Vega contó que la madre de Fran Rivera le reveló que habían tenido una noche de pasión. " Lo que pasó o no quedará en las noches de Madrid…", dice y reconoce que nunca más trabajará con Xavier Sardá "porque es una persona que está a gusto en el conflicto mientras se despelleja a los demás, aviva fuegos, no te frena. No le veo buena gente" explica y revela lo que nadie ha contado del popular 'late night' en el que valía todo. "El Yoyas pegó a Antonio David, era todo una salvajada. Por no hablar de cuando pasabas por el camerino de Coto Matamoros, que nunca cerraba la puerta, y veías lo que había dentro ¡daba un asco! Allí había de todo", cuenta.

Kiko Hernández desvela que hay colaboradores dispuestos a todo con tal de mantener su silla. "Por ejemplo, Antonio David cuando hizo insinuaciones sobre la orientación sexual de Ortega Cano", dice. Kiko también explica la peor puñalada trapera que ha recibido. "Una colaboradora pagó a un tío para que se hiciera pasar por mi amante en la tele..."

