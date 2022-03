Ana Milán, Paula Echevarría, Jedet, María Pombo... nadie quiso perderse la entrega de los premios Ídolo, organizados por la influencer Dulceida en Madrid. Y entre tanto invitado se encontraba Violeta Mangriñán, que llevó uno de los looks más espectaculares de la noche.

La colaboradora televisiva, embarazada de su primera hija, optó por un vestido negro semitransparente con pedrería que combinó con taconazos de YSL. Violeta reconoció que estaba un poco resfriada pero no quería perderse este evento y claro, entre que no estaba al 100% y el vestido que llevó, a pesar de las bajas temperaturas de la capital, han hecho que se encuentre aún peor. "Si llevaba dos días resfriada, después de la tarde de ayer... estoy mal no, lo siguiente. Pero me lo merezco así que a llorar, a la llorería", ha escrito en sus redes.

El estilismo de Violeta recordaba al que llevó la cantante Rihanna hace unos días durante la semana de la moda de París. De corte lencero y también con transparecias. Lo que está claro que ambas querían presumir de barriguita y lo hicieron.

La influencer no se quitaba las manos de su tripita y como ella misma explica en el vídeo (arriba) a su llegada a los premios lo hacía porque "así siento que la protejo". Violeta reconoció los primeros meses de embarazo no han sido fáciles. "Los tres primeros meses estaba un poco regular, pero, ahora voy mejor, bien. Tengo días regulares, porque no deja de ser un embarazo, pero ya mejor", explicó.

La novio de Fabio Colloricchio también confirmó que Omar Montes será el padrino de su hija, que se llamará Gala. "Esto es digno de una película de Tarantino o de Almodóvar. Quedamos que Fabio elegía el padrino y yo estuve de acuerdo. Aprecio mucho a Omar y es muy amigo nuestro. La madrina es cosa mía, pero es un secreto. No es que sea alguien conocida pero sí la persona más especial", reveló la influencer.

Violeta reconoció que ella y Fabio, que se conocieron durante su participación en 'Supervivientes', aún se están haciendo a la idea de que van a ser padres. "Hasta hace poco era como que se me olvidaba. La familia y amigos estaban hasta más contentos que nosotros", afirmó.

Violeta y Fabio, ¿boda a la vista?

La influencer también desveló que en sus planes más inmediatos no está casarse con Fabio. "Ahora mismo no entra en nuestros planes más prioritarios. Sí, me gustaría casarme, pero no es algo que esté proyectando a corto plazo. Si algun día pasa pues yo encntadada. Estoy por hacerme una casa, traer una hija al mundo...", contó Violeta.

