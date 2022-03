Paula Echevarría ¿piensa en boda con Miguel Torres? La actriz, cuya buena amiga Marta Hazas desveló a quién se parece el pequeño Miki, fue una de las invitadas a los premios Ídolo a la Creación Digital 2022 organizados en Madrid por Dulceida el pasado 24 de marzo. Muy guapa con un original vestido de Andrew Pocrid; sandalias de Magrit y joyas de Tous, Paula presumió de melena gracias a unas extensiones y habló de la importancia de las redes sociales. "Hoy en día el peso que tienen las redes soc8iales y el contendio multimedia es muy importante. La reina de Instagram tampoco porque hay muchas reinas" y felicitó a Dulceida por la iniciativa de estos galardones. "Me parece muy buena idea porque era necesario hacer unos premios donde se unan todos los creadores y está siendo un éxito rotundo" y desveló que estaba acompañada por su 'chica favorita', su hija Daniella "ella conoce casi más que yo", bromeaba.

Paula, que se cuida gracias al Ballet Fit, tiene más de 3,6 millones de seguidores en Instagram, reconoce que no controla mucho lo que su hija publica en redes sociales. "Lo tiene privado y ella no es muy exhibicionista. Sube muy poquito, lo que sube se lo piensa mucho... Sube, borra, sube, eso es como muy de su época", asegura. En el vídeo de la parte superior, Paula reconoce que está viviendo un muy buen momento de su vida y habla de su pareja y de sus dos hijos. ¿Tiene intención de casarse con Miguel Torres?

Además, Paula reconoce que está retrasando su incorporación a la vorágines de las grabaciones y los rodajes porque está disfrutando mucho de la maternidad de Daniella y de Miki. "No por tener casi 14 años me necesita menos yo, a su edad, casi necesitaba más a mi madre que cuando era más pequeñita", revela. Además, tras hacer público que Poty Castillo será el padrino de Miki, revela quién será la madrina del pequeño. ¡Dale al play para descubrirlo!

