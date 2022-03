La productora de 'Sálvame' tacha de "falsas" las acusaciones de espionaje

La productora ‘La Fábrica de la tele’ ha reaccionado de inmediato tras el escándalo tras salir a la luz la 'Operación Deluxe' que afecta de pleno a su programa estrella.Una macrooperación que ha llevado a Belén Esteban o a Rosa Benito a declarar como perjudicadas después de conocer que se han revelado informaciones privadas de famosos conseguidas a través de la Dirección General de la Policía. A través de su cuenta de Twitter ha emitido un comunicado, en el 'Sálvame' se defiende de las acusaciones. Lo primero que ha hecho ha sido señalar que siempre ha actuado en el legítimo ejercicio del derecho a la información y que por lo tanto son "absolutamente falsas las acusaciones de espionaje".

También se aclara en qué etapa del proceso se encuentra el caso: "El procedimiento judicial está en fase preliminar". El documento aclara qué se está analizando en este proceso: "Lo que se investiga es el vínculo que mantenía un periodista de larga trayectoria profesional con una de sus fuentes, un agente de policía", expresa sobre uno de sus colaboradores que podría ser Gustavo González como señala LOC y su amigo, que supuestamente accedía a información interna de la policía sobre famosos.



La productora aclara que los miembros del equipo del programa no están involucrados: "Ningún director o redactor del programa 'Sálvame' ha tenido ninguna relación con el agente de policía investigado. Esta productora es la principal interesada en contribuir al esclarecimiento de los hechos", aseguran.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

COMUNICADO LA FÁBRICA DE LA TELE pic.twitter.com/cAiNWo2DVI — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) March 26, 2022

En el comunicado que ha emitido la productora se incluye que ni la policía ni la autoridad judicial "han adoptado ninguna medida de investigación respecto a La Fábrica de la Tele". Además, insisten en que ninguno de los documentos del procedimiento judicial proceden de un archivo o un dispositivo de Sálvame ni de los programas que produce. "Las informaciones que apuntan en esa dirección son falsas", concluye.

Mediaset

La salida de los directores de 'Sálvame'

Esta información podría dar otro punto de vista a la salida de los tres directores este mismo viernes, dejando a un lado la hipótesis de que estaría relacionado con la bajada de audiencia del programa que ha obligado a un cambio radical de imagen de la parrilla. No obstante, según Beatriz Miranda publica en el citado medio, Alberto Díaz no estaría entre los investigados al haber no haber comprobado su vinculación, y tras su declaración en el juzgado donde aseguró que no tenía conocimiento de la trama.

Según publica el citado medio, los teléfonos de los involucrados fueron pinchados y existen comprometidas conversaciones de Whatsapp en las que se guardan, incluso, vídeos sexuales que proceden de distintos rostros conocidos.

La información, según Beatriz Miranda, era obtenida presuntamente a través de consultas en la base de datos de la Policía Nacional, una práctica para la que se debe tener un permiso especial o una justificación, por lo que el hecho de consultarla ya supone una infracción. Si esta información, además, ve la luz, sería un delito penal de descubrimiento y revelación de secretos con penas de prisión entre 1 y 3 años más una multa económica.

Mediaset

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io