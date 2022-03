'Sálvame' ha quedado descabezado. Después de la abrupta salida de Carlota Corredera, David Valldeperas y Alberto Díaz, el programa ha tenido que buscar alternativas para conseguir frenar la caída de las audiencias que está afectando al formato en los últimos meses. Mientras que el hueco de la dirección ha quedado suplido desde el primer momento, aún estaba en el aire quién o quiénes serían los encargados de presentar el formato en el hueco que dejaba Corredera el viernes.

Ahora, según publica Informalia, este hueco ya tiene titulares: Terelu y María Patiño. Conocíamos que las dos presentadoras sería apartadas de su espacio 'Lemon Tea' para, asegura el portal, presentar todo el espacio los viernes y, tras 'Supervivientes', también los jueves. No obstante, la presencia de Patiño podría estar en entredicho. El resto de la semana lo hará Jorge Javier Vázquez, que, según YoTele, podría estar acompañado por Adela González, de reciente incorporación en el programa. Una información que podría suponer un giro al programa trasladando el mismo formato fresco de su espacio a todo el programa.

Captura TV

De esta forma, el dúo compuesto por María Patiño y Terelu Campos recibe una segunda oportunidad después de que el formato 'Lemon Tea' no haya cuajado, siendo incapaz de liderar la franja de la sobremesa en su mes de vida. Unos resultados de audiencia que han hecho que Mediaset borre de la parrilla este nuevo espacio para colocar el tradicional 'Sálvame Limón' que funcionará como un sumario con todos los temas de actualidad que se tratarán en el programa más adelante.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io