Los tiempos en los que María Patiño y Terelu Campos no podían ni verse en plató parecen haber quedado atrás. Las colaboradoras han vivido numerosos enfrentamientos a lo largo de este tiempo. Sin embargo, parece que el trabajo ha vuelto a unirles, recordándoles el cariño que pudieron llegar a tenerse en el pasado. Ambas se han convertido en presentadoras del espacio 'Sálvame lemon tea', una sección donde las hemos podido ver darse algún que otro 'zasca' pero también compartir momentos llenos de complicidad.

Ahora, para demostrar la gran unión que existe entre ellas, María Patiño ha decidido dar un paso más teniendo un bonito gesto con su compañera con el que quiere dejar claro cuánto le quiere en estos momentos. De esta forma, la periodista ha aparecido en plató...¡con un tatuaje en el brazo! En él, se puede ver un corazón atravesado con una flecha y encima aparece escrito el nombre de Terelu.



"Me he tatuado te amo Terelu, mira qué bonito. Amor de compañera", le ha indicado la presentadora mostrando orgullosa su tatuaje. Lo cierto es que sí, es falso, pero claro, nunca se sabe cuándo la situación entre ellas puede volver a cambiar por lo que es mejor no arriesgarse tatuándose algo en el cuerpo para toda la vida. De hecho, Terelu Campos ha confesado que esta no es la primera vez que hacen algo así por ella.

La hija de María Teresa Campos ha reconocido que hubo una persona que se hizo un tatuaje parecido por ella, aunque esa persona sí lo hizo de verdad, por lo que cuando su relación terminó, tuvo que tapárselo poniéndose la cara de un perro. Ahora, no ha dudado en agradecerle el gesto a su compañera reconociéndole que le parece que le ha quedado muy bonito. Además, lo mejor es que al ser falso si entre ellas hay alguna pelea puede borrárselo sin necesidad de tener que tapárselo con otro encima.

