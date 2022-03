María Patiño ha protagonizando un tenso cara a cara con Amador Mohedano en 'Viernes Deluxe'. La periodista no ha dudado en decirle todo lo que piensa de él, mostrándose muy crítica con las declaraciones que ha realizado en el plató. El primero de los enfrentamientos se ha producido después de que ella escuchase a Amador Mohedano hablar sobre su sobrina, momento en el que ha aprovechado para decirle que su postura con Antonio David Flores no sería la misma si a quien hubiese tratado así fuese a su hija.

"¿Por qué no hablas con Antonio Tejado? Tú no perdonarías que tu hermana Gloria tuviera relación con él después de todo lo que ha sufrido tu hija, y eso no lo llevas al terreno de tu sobrina porque no te conviene", le ha reprochado la colaboradora. Unas palabras que han dejado muy sorprendido al hermano de Rocío Jurado, que ha asegurado que "no es tan retorcido" como ella y que nunca lo había pensado.

Telecinco

El tío de Rocío Carrasco ha dejado claro que él por sus hijo "mata", pero ha recalcado que eso también lo ha hecho con su sobrina. "Con Rocío me he partido la cara siempre hasta que dejó de hablarnos", le ha recordado. Sin embargo, la cosa no ha terminado ahí, es que la colaboradora no ha dejado de lanzarle 'pullitas' durante toda la entrevista.

La colaboradora ha vuelto a cargar contra él asegurando que nunca podrían llegar a entenderse. "Cuando una persona es capaz de aprovecharse de su mujer...tenemos un código moral muy diferente", le ha indicado. Una acusación que ha provocado que él termine estallando pidiéndole que "no le atacase más". Además, le ha recordado que ha accedido a sentarse en el plató estando ella presente. "Podría haber dicho que no quería que estuvieses ahí sentada y no lo he hecho".

Telecinco

Por su parte, María Patiño se ha ofrecido a marcharse del plató si así se iba a sentir más cómodo, pero él no ha querido. "No te voy a dar esa satisfacción", le ha indicado. Ambos han terminado creando un tenso ambiente en plató que ha dejado muy sorprendido a Jorge Javier. "No sabía que estabais así", ha confesado mostrando su sorpresa al ver cómo la periodista y Amador Mohedano no han dejado de enfrentarse durante toda la entrevista.

