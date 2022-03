Penélope Cruz, nuestra actriz más internacional, se sigue emocionando al recordar sus comienzos. Mientras la intérprete y su marido, Javier Bardem, se encontraban en la gala de los Oscar 2022, en la que ambos optaban a una estatuilla -que no han ganado-, el programa 'Lo de Évole' (LaSexta), emitía un especial de la película que le cambió la vida a la de Alcobendas, 'Belle Epoque' (filme que recibió el Oscar a mejor película en lengua extranjera en 1994).

Días antes de que Penélope Cruz se marchase a EE.UU., Jordi Évole consiguió reunir al reparto principal de actrices de la aplaudida cinta ('Pe', Maribel Verdú, Ariadna Gil y Miriam Díaz-Aroca) y a su director, Fernando Trueba. El reencuentro fue de lo más emotivo: se desvelaron datos hasta ahora desconocidos y Penélope no pudo evitar las lágrimas al ver, treinta años después, el casting que hizo para 'Belle Epoque'.

Penélope Cruz interpretó a Luz, un personaje en el que la madrileña se involucró al máximo. "Durante el rodaje estaba bastante en el personaje todo el tiempo. Cambié la manera de hablar, de caminar… Sentí que tenía que estar ahí, y disfruté mucho volver a una niñez que quizá no había exprimido del todo por correr mucho", recordaba la actriz. Pero lo más llamativo fueron las declaraciones del director de la película que reconció que en un principio rechazó a Penélope para el papel. "De ella solo tenía una imagen de chica bomba por el programa de Telecinco en el que participaba, 'La quinta marcha'; yo buscaba una chica de 14 años virginal e inocente, y ella era todo lo contrario", reconoció Trueba, que tras ver el casting quedó tan fascinado con la interpretación que tuvo que reboninar y volver a verlo: "Dije, 'soy imbécil'".

Han pasado tres décadas desde que la actriz grabase ese casting y desde entonces no había vuelto a verlo. "No me digas que lo tienes, porque me da algo", afirmaba Penélope cuando Évole le preguntó si había vuelto a verlo alguna vez. La actriz reconoció que tras elegir las tomas que le mandaron a Trueba no había vuelto a verlo y fue entonces cuando el presentador le hizo 'un regalo' poniéndole las imágenes y haciendo que tanto 'Pe' como sus compañeras de reparto no pudieran evitar las lágrimas.

💎 Llevaba 30 años en un cajón. Ni ella lo había vuelto a ver: EL CASTING DE PENÉLOPE. #LoDeBelleEpoque pic.twitter.com/88zldA2ESm — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 27, 2022

"Me emociona todo. Las vueltas que da la vida, lo que hemos vivido juntos y por separado. Para mí fue un antes y un después esta película, fue el año que me cambió la vida. Tenía súper claro lo que quería hacer, y me emociona mucho que cuando era un no como una casa gente como Bigas Luna o Fernando me dieran una oportunidad", reconoció la actriz.

