Penélope Cruz sufrió una broma machista en los Oscar 2022. Aunque todas las miradas han recaído en Will Smith y la bofetada que le dio a Chris Rock tras un comentario sobre su mujer, Jada Pinket Smith, la actriz, nominada a mejor actriz protagonista por su papel en 'Madres paralelas' también sufrió los comentarios poco afortunados del presentador de la noche. Todas las reacciones de la 'torta de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022.

Antes de comparar el peinado de la esposa de Will Smith, que luce la cabeza rapada por sus problemas de alopecia como ella misma confesó hace unos meses, con el que Demi Moore se hizo para su papel en la película 'La teniente O'Neill', Chris Rock hizo un comentario machista sobre Penélope Cruz. La actriz y su marido compartían nominación: ella a mejor actriz por 'Madres paralelas' y él a mejor actor por 'Being the Ricardos' pero, durante su referencia a ellos, pareció que el cómico quiso menospreciar la larga trayectoria de la española refiriéndose a ella solo como "la mujer de Bardem". "Javier Bardem y su mujer están nominados hoy. Si Bardem gana y ella no, entonces él no ganará esta noche" fueron sus palabras que no han pasado desapercibidas en las redes sociales. Repasamos los mejores memes de los Oscar 2022.

Aunque Penélope y Javier rieron las gracias de Chris Rock, las redes sociales ardieron ante sus palabras que muchos vieron como comentarios misóginos ya que sus bromas de más mal gusto tenían como destinatarias a las mujeres como le pasó a Penélope o a Jada. "Honestamente, Chris Rock le faltó el respeto solo a las mujeres con las bromas. Llamar Penélope Cruz como la mujer de Javier Bardem es no reconocerla. Y burlarse de la alopecia de Jada después de decirle amiga es pasarse de la raya" ó "En pleno 2022 ya no pueden seguir repitiendo este tipo de errores" son solo algunos de los comentarios que han podido leerse en Twitter.

