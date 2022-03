Lydia Lozano se echa a llorar por un comentario de Jorge Javier Vázquez

Esta tarde del 28 de marzo ha sido un nuevo comienzo para 'Sálvame'. El programa estrena imagen tras el adiós de Carlota Corredera y los directores David Valldeperas y Alberto Díaz, y para Lydia Lozano ha sido una tarde de lo más complicada. Según Belén Esteban, la colaboradora estaría pasando por unos días bastante difíciles y hoy ha estallado en pleno directo.

Los colaboradores comentaban la bofetada de Will Smith a Chris Rock cuando la canaria daba su opinión sin saber la enfermedad que tiene Jada Pinkett, la mujer del actor. Jorge Javier le rebatía la opinión a su compañera y ésta se echaba a llorar.

Lydia Lozano planteaba que a lo mejor el presentador de la gala no sabía de los problemas de alopecia de Jada Pinkett-Smith y tanto Jorge Javier como los demás colaboradores le han afeado su reflexión. "¿Cómo no va a saberlo, Lydia? Calla, reflexiona y vuelve a hablar en 3 minutos" le ha dicho Jorge Javier Vázquez. La colaboradora se rompía en el acto por el comentario tajante del de Badalona. "¿Pero qué te pasa, Lydia?" preguntaba Jorge Javier. Belén Esteban era la encargada de contar que es lo que le pasaba realmente a su compañera.

"El pasado martes fue el funeral de su hermano y lleva unos días muy mal", explicaba Belén. Lydia Lozano ha querido salir del paso y ha acabado secándose las lágrimas entre risas gracias a las bromas de sus compañeros. El comienzo de la nueva era de 'Sálvame' no podría haber comenzado de otra manera.

