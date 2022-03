Los compañeros de Carlota Corredera se despiden de ella emocionados

Carlota Corredera dice adiós a 'Sálvame' y lo hace recibiendo todo el apoyo y amor de sus compañeros, con los que ha tenido sus más y sus menos, pero con los que hoy se despide muy emocionada. Su última tarde (o penúltima como dice ella) en 'Sálvame' ha estado repleta de sorpresas. Pero antes de un programa cargado de emociones, sus compañeros han querido dedicar su amor en redes sociales a la presentadora gallega con la que tantos momentos han compartido. Tras 13 años en 'Sálvame', Carlota lo deja para centrarse en un nuevo proyecto,un programa dirigido y presentado por ella que mezclará actualidad y entretenimiento.

María Patiño ha hecho un alto en sus vacaciones para dedicar un tierno mensaje a su amiga. " ¡¡¡Renacer !!!! Hoy con mi compañera @carlotacorredera en un hasta pronto en @salvameoficial #fuerteventura", ha escrito María Patiño desvelando también su nuevo destino durante su descanso.



Carmen Alcayde, pese a haber compartido con Carlota Corredera menos tiempo que el resto de colaboradores de 'Sálvame', ha entablado con la presentadora una bonita amistad que ha dejado patente en su cuenta de Instagram.

Poco a poco los colaboradores también han ido rindiendo sus pequeños homenajes en plató. La primera ha sido Terelu Campos que ha cantado la canción 'Me va, me va' de Julio Iglesias.

Jorge Javier también ha intervenido en directo para dedicar unas tiernas palabras a Carlota Corredera. Belén Esteban, Gema López o Alonso Caparrós. Este último le ha regalado una pluma para que escriba todo lo que está sintiendo en este día tan especial.

Pero no solo los colaboradores de 'Sálvame' se han acordado de Carlota en este día tan importante para ella. Raúl Prieto, compañero de Carlota al frente de 'Sálvame' durante años, le ha deseado suerte en su nueva aventura profesional dedicándole un bonito mensaje en redes junto a una fotografía de ellos dos. O David Valldeperas que comparte despedida con ella, pues este 25 de marzo también es su último programa.



