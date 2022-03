Jorge Javier Vázquez se despide de David Valldeperas

Will Smith 'olvida' su polémica celebrando el Oscar en familia

"Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu p... boca", ha sido la famosa frase de los Oscar. El polémico momento de Will Smith y Chris Rock tiene parado a medio mundo, y como no podía ser de otra manera, en 'Sálvame' han comentado la embarazosa situación. Jorge Javier Vázquez no ha perdido la oportunidad de hacer alguna que otra broma con respecto a la relación del presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos con el actor.

Pablo Motos siempre ha presumido de amistad con el actor de Hollywood, ¿cómo habrá reaccionado el presentador? "¿Debería seguir invitando Pablo Motos a Will Smith a 'El Hormiguero?", Jorge Javier tiene la respuesta.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Telecinco

En el 'Sálvame Limón', el de Badalona ha dado su opinión sobre todos los memes que se han hecho en relación a la amistad de Pablo y Will. "Desconfiad de esa gente que tiene esa imagen tan modélica siempre que luego.... Esa gente que sonríe siempre en pantalla y que siempre está tan comedida, en algún momento enseñan la patita. Sim embargo, los que la ensaños aquí, esto es lo que hay", sentenciaba el presentador. ¿Se atreverá Pablo Motos a contestar a Jorge Javier Vázquez?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io