Puede que lo mejor de la noche de los Oscar, además de saber quién se lleva a casa los premios, sean dos cosas: la alfombra roja y los memes. Sin duda, ambos son los momentos que más comentarios suscitan en las redes sociales, pero en España hemos tenido una dosis extra de humor, porque durante la noche, por 'culpa' de Will Smith, el presentador Pablo Motos se coló entre los comentarios de mofas y risas de los tuiteros... con un poquito de 'mala leche'.

Por todos es conocida la amistad de Will Smith con Pablo: cada vez que pueden se ven y Pablo le invita a su programa, siendo la última vez hace bien poco. Pero esta vez, en los Oscar, el protagonista de 'El príncipe de Bel Air' no ha estado muy fino: Chris Rock, uno de los presentadores de la noche, bromeó sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett (provocada por una enfermedad autoinmune). Un chiste con el que se pasó de frenada, y por el que Will subió al escenario, literalmente, a partirle la cara.

Muchos han sido los memes que ha protagonizado el momento, y por eso muchos han aprovechado la ocasión para unir el momento 'torta' con la amistad de Pablo Motos: algunos se han reído avisando al presentador para que mida sus chascarrillos la próxima vez que se vean... mientras otros, con más mala baba, han pedido a Smith que el siguiente en recibir tremendo 'revés' sea Pablo, y es que el conductor de 'El Hormiguero' levanta tantas pasiones como odio entre sus telespectadores...

will smith cuando vaya al hormiguero y pablo motos haga el chiste más mschista y rancio que ha escuchado en su vida mientras que dos hormigas de peluche se ríen como idiotws pic.twitter.com/HIJntaxsuD — Adrián Galindo (@galiindo13) March 28, 2022

Pablo Motos preparando la próxima entrevista a Will Smith. pic.twitter.com/C1My0lS9zr — 🐝 Lluís Alba 🐝 (@zumbarte) March 28, 2022

Que Pablo Motos sea TT únicamente por tuits basados en el “ojalá le hubieran metido el cate a él” es un motivo más que suficiente para sentir orgullo de mi país. pic.twitter.com/YnhgFaJzpm — Rogermarxismo (Refollow) (@rogermarxismo) March 28, 2022

Will Smith tiene que volver al Hormiguero, a ver si la próxima hostia se la suelta a Pablo Motos. — Locura (@padrura) March 28, 2022

Pablo Motos después de entrevistar a Will Smith en El Hormiguero#Oscars pic.twitter.com/vsmObYFyvA — Fernando (@Frambueso) March 28, 2022

40 veces ha venido al Hormiguero y ni una torta a Pablo Motos.

Decepción. — Danié (@Danie_svq) March 28, 2022

Primeras declaraciones de Pablo Motos sobre el incidente de Will Smith en los Oscars. pic.twitter.com/LNDKf3on5W — 🅼🅰🅳🆂🅴🅽 (@VictorEleDe) March 28, 2022

Will Smith podría haberle zurrado un guantazo a Pablo Motos en cada visita a El Hormiguero y ahora sería un héroe en España… pero no quiso. — Víctor Hurtado (@victor_hurtado) March 28, 2022

Pablo Motos esperando a Will Smith la próxima vez que vaya al Hormiguero. pic.twitter.com/Ds1N17Xafk — Frikimalismo (@Frikimalismo) March 28, 2022

Pablo Motos seleccionando los chistes para la próxima vez que Will Smith visite El Hormiguero: pic.twitter.com/LQeklkEi2d — Jon (@Jon_DRE) March 28, 2022

