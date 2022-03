Will Smith olvida su polémica en los Oscar arropado por su familia. Después de ser el protagonista indiscutible de la noche tras el tortazo que le dio a Chris Rock por el comentario que hizo sobre su esposa, Jada Pinket Smith, y, ya desde su asiento gritarle "Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu p... boca", el actor volvió al escenario para recoger el premio a mejor actor por su trabajo en 'El método Williams'.

Durante su discurso, con lágrimas en los ojos, pidió perdón a la Academia de Cine y a los otros nominados por su actitud aunque no hizo ninguna referencia al presentador de la noche al que había agredido minutos antes. "Richard Williams fue un acérrimo defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea" y explicó las palabras que Denzel Washington le dedicó en una de las pausas de la ceremonia. "Ten cuidado en tus mejores momentos. Es cuando el diablo viene por ti". "Quiero ser embajador del amor. Quiero pedir disculpas a la Academia, y al resto de los nominados. Es un momento precioso; mis lágrimas no son por ganar el Oscar, sino por arrojar luz a todo el reparto de 'El método Williams'. El arte imita a la vida, y yo he parecido el padre zumbado. El amor te hace hacer cosas increíbles", añadió. Todas las reacciones a la agresión de Will Smith a Chris Rock, incluida la de su hijo Jaden.

Tras la ceremonia, Will Smith y su esposa Jara, ajenos a la polémica, disfrutaron de una de las fiestas posteriores a la ceremonia y se dejaron ver en la de 'Vanity Fair'. Pero no estuvieron solos: Will estuvo arropado por sus tres hijos: Trey, fruto de su primer matrimonio con Sheree Zampino y Jaden y Willow, los hijos que tuvo con Jara. Juntos y unidos posaron ante la prensa y, en el interior, el actor decidió poner, al mal tiempo buena cara, y disfrutar de la fiesta y del baile.

Así celebro Will Smith el triunfo por su Oscar como mejor actor en el after de la ceremonia 😂😂😂 pic.twitter.com/eNzLXbgfy6 — Memo Aponte (@nemoaponte) March 28, 2022

Will Smith bailó, Oscar en mano, algunos de sus temas más conocidos como son 'Gettin' jiggy wit it' y 'Summertime' rodeado de su familia y amigos además de una nube de fans que hacían vídeos con sus móviles. Muchos han comentado que, tras la polémica, decidió disfrutar a tope del premio y la fiesta posterior por si era la última vez que disfrutaba de la fiesta del cine.

