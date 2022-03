El nombre de Anabel Pantoja se ha barajado durante muchas semanas para ir a 'Supervivientes 2022' y este martes 29 de marzo se ha podido confirmar. El reality estrella de la cadena calienta motores y es que, previsiblemente y para alegría de todos sus seguidores, comenzará en abril, cuando acabe la edición de anónimos de 'Secret Story', de la que se rumorea que van a 'acelerar' la final.

En 2014, Anabel Pantoja concursó en la edición, pero solo estuvo dos semanas en los Cayos Cochinos. La sobrina de Isabel Pantoja abandonó el concurso porque no fue capaz de aguantar todo lo que supone estar en la isla. Hambre, calor, picaduras, malos rollos con los compañeros, situaciones al límite y pruebas casi insuperables son por todo lo que tienen que pasar los valientes que se apuntan a esta experiencia. ¿Lo hará mejor en esta edición? Este año la influencer sevillana ha pedido una caché sustancioso.

Es un buen momento para que Anabel Pantoja vaya a concursar y así despejarse, ¿o no? La situación familiar y personal es bastante peliaguda. Su padre se está recuperando de un diagnóstico bastante grave que le ha hecho estar ingresado mucho tiempo. La relación con su primo Kiko Rivera pende de un hilo y tras ver a su tía sentarse en el banquillo, parece que la cosa no puede ir peor.

¿Y su relación con Omar Sánchez? Parece que se llevan muy bien como amigos, aunque están teniendo problemas por culpa de una tercera persona. "Me ha dicho somos amigos, somos amigos y si veo que eso existe… me creo lo que me dice la persona con la que he estado cuatro años", confesaba la joven cuando le preguntaban por la relación del canario con Alexia Rivas. Esta tarde en 'Sálvame', sus compañeros han comentado que la sevillana estaría de los nervios por conocer que su ex y la joven colaboradora habrían quedado para comer en Madrid.

