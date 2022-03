Anabel Pantoja vive uno de los momentos más duros de su vida. Ni el enfrentamiento con su primo, Kiko Rivera ni su separación de Omar Sánchez le han hecho vivir tanto dolor como el que está viviendo en estos momentos. Su padre, Bernardo Pantoja, lleva varios días ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, y ella lo ha dejado todo para estar a su lado y cuidarle, ya que su estado de salud es muy delicado y en las últimas horas ha empeorado.

La sobrina de Isabel Pantoja ha dejado por un tiempo su faceta de colaboradora televisiva en 'Sálvame' y también ha disminuido sus apariciones en redes sociales, porque en estos momentos solo piensa en cuidar a su padre. Anabel tiene más de un millón y medio de seguidores en Isntagram y las muestras de cariño que está recibiendo son constantes. Para agradecerlas, ha subido un post con varias fotos de lo que ahora es su día a día: visitas al hospital cumpliendo con todo el protocolo de seguridad Covid, cuidar a su padre, comida de hospital y ver los dibujos que la relajan, Doraemon.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Anabel, abrumada por tanto cariño, ha acompañado las imágenes con una carta de agradecimiento por todos los mensajes de ánimo que le mandan sus seguidores, compañeros y amigos. También destaca la labor del hospital y los sanitarios. "Como ya sabéis, estoy pasando un momento bastante complicado. Y no estoy trabajando, ni tampoco dedicándome a nada de aquí. Solo a estar al lado de él, aparezco por aquí porque quería agradecer a todo el equipo del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Las enfermeras como lo cuidan, los médicos como le ayudan, la seguridad como está pendiente de él y de nosotros, las señoras de la limpieza como lo miman, los mismos compañeros y familiares", escribe la influencer.

"A todos los que me habéis escrito preguntándome por él, solo puedo deciros que nada más el hecho de perder un minuto de vuestra vida para interesaros por él, ya me siento afortunada con vosotros. Pensaba que no tenía a tanta gente a mi lado. Ahora, hay que seguir luchando y aquí estará su princesita, como él dice y aquí estaré siempre. Os queremos y agradecemos, mi padre y yo", termina el texto desvelando cómo la llama cariñosamente su padre: "princesita".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io