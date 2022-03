Isabel Pantoja ha sido protagonista en los últimos años de decenas de polémicas. Han pasado dos años desde que Kiko Rivera protagonizara 'La herencia envenenada', un punto de inflexión en el que la relación madre e hijo se fue rompiendo por completo. Ahora, sin apoyo apenas de sus hijos, con la muerte de su madre aún a la espalda, con su hermano Bernardo en el hospital, y con la única compañía de su hermano Agustín, la cantante vuelve a sentarse en el banquillo de un juzgado acusada de nuevo de un delito económico. Una situación que la rompió por completo tras su paso por los tribunales.

En este punto, la cantante se encuentra en el punto de mira siendo muy criticada por la opinión pública y su familia, lo que la ha llevado a una fuerte depresión. Por eso, en Telecinco han apostado por contar su historia desde su propio punto de vista. "Condenada de por vida, deshumanizada, convertida en un objeto de consumo", así es como se define al personaje en el primer tráiler de este documental, que llevará por título 'Sin perdón'.

Tal y como parece indicar el tráiler, en el documental se espera contar la historia desde el punto de vista de la cantante, analizando todos los actos que ha tenido Isabel Pantoja en estos años y que la han llevado hasta este punto. "Abandonada por la sociedad, por la justicia y por sí misma. Deprimida, desterrada, sola. Sin sus hijos, sin perdón", se puede leer en el avance. "Pero esta es la otra versión de la historia, la que nadie se ha preocupado en contar hasta ahora, la historia que se ha construido a contracorriente para completar el relato".

En él se recogen las críticas que ha recibido públicamente no solo por parte de la prensa sino también de sus hijos. Así, se recuerda que Kiko Rivera llegó a asegurar que su madre no es buena persona y que Isa Pi creía a la cantante capaz de haber instado al DJ en su contra. Palabras que han llevado a los colaboradores a calificarle de "mala madre" e incluso "mala persona".

Para entender su punto de vista, el documental entrevistará a psicólogos y críticos de televisión cuyas respuestas esperan que remuevan conciencias. "Un espejo que muestra las vergüenzas de la sociedad, la justicia, sus medios de comunicación y de una mujer que ha perdido el control de su vida", se define el propio tráiler. Un avance de lo que se verá el próximo lunes 28 de marzo.

