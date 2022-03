Si alguna vez Alejandro Nieto y Tania Medina han tenido algún problema de pareja, es claramente agua pasada, porque viendo lo que han hecho recientemente, está claro que los dos tienen una relación más fuerte que nunca. Los tortolitos tuvieron un paso bastante complicado por 'La isla de las tentaciones', y aunque hubo tonteos, broncas y acusaciones de machismo, finalmente los dos decidieron reconciliarse y volver a sus vidas reforzados como pareja. Tan bien está la cosa que hasta han cometido una locura juntos: tatuarse por amor.

Tania ha utilizado su canal de mtmad para mostrar varios de sus tatuajes, pero uno de los más especiales es la palabra 'agápē', un término griego que significa 'amor incondicional' y que ambos llevan tatuado ella en el antebrazo izquierdo y él en el derecho. ¿Y qué pasará el día de mañana con ese tatuaje si rompen? Ya está todo pensado: "Si pasaran muchos años y no estuviera con ella, que ojalá no sea así, el significado será el mismo: que quise a esa persona en ese momento incondicionalmente", ha explicado Alejandro.

Este tatuaje fue de locura, pero es que ahora han cometido otra: Alejandro se ha tatuado una foto de él y su chica en el brazo derecho. Un gesto de lo más romántico, sí, pero ya son palabras mayores: aunque se trata de un dibujo lineal en el que apenas se distinguen sus caras, no deja de ser una imagen de él con Tania, y el día de mañana, si rompieran, ese ya sí que no le quedaría más remedio que borrarlo...

Existe, además, un vídeo de la artista que les ha hecho los diseños y les ha tatuado, y en el que se pueden ver todos los detalles de la sesión:

