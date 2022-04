Desde que puso fin a su relación con Lucía en 'La isla de las tentaciones' tras serle infiel con Fiama y Stefany, Manuel dejó claro que él no está preparado para tener una relación. El ex participante de 'LIDLT' ha confesado que no es capaz de tener "la manita relajá", como le pidió su ex pareja en más de una ocasión durante el reality. Por este motivo, reconoció que lo mejor para él era permanecer soltero. Ahora, durante su participación en 'Celebrity Game Over', el joven ha tenido la oportunidad de compartir tiempo con Gal·la, con quien parece haber compaginado a la perfección.

La química entre ellos se hizo evidente desde el primer día y finalmente han terminado protagonizando el primer 'edredoning' del reality pero, ¿está dispuesto a sentar la cabeza con ella? Tras el revuelto causado por estas imágenes, Manuel ha decidido pronunciarse en 'Mtmad' para aclarar en qué punto está su relación con la ex pareja de Nico.

El ex de Lucía ha confesado que ellos ya tonteaban antes de entrar al reality, pero que nunca llegó a pasar nada entre ellos fuera. "Desde el minuto uno en el reality estaba la tensión sexual entre nosotros. En ningún momento quise forzar la situación, surgió como surgió. Ella me gusta, lo pasamos bien, disfrutamos y fue una gran noche bajo las sábanas", ha explicado.

Manuel ha reconocido que le gustaría poder seguir viéndole y que sigan pasando cosas entre ellos, aunque ha dejado claro que esto no significa que quiera comenzar una relación con ella. "Estoy en un momento de mi vida en el que tengo el corazón muy grande y tengo amor para todas yo no puedo entregar mi corazón solo a una persona pero me gustaría seguir viéndole y que sigan pasando cosas pero 'de amigos'", ha reconocido.

Un pensamiento que cree que ella comparte con él, y es que parece que en estos momentos ninguno de los dos busca "ataduras" ni "ponerle nombre a nada". Manuel ha dejado claro que el día que tenga novia será porque está seguro de que le va a respetar y no le va a ser infiel nunca. "Hasta que no me llegue esa persona yo no puedo tener novia. Yo con Gal·la no puedo estar porque sé que no le voy a respetar. Soy un alma libre y tengo amor para todas".

Además, no ha dudado en compararla con su ex pareja, reconociendo que prefiere la relación que tiene ahora con la ex participante de 'LIDLT'. "Prefiero a mil Gal·la antes que a una Lucía, por la manera de ser, por la toxicidad y porque me parece mejor persona. Creo que Lucía tiene un fondo que nadie conoce", ha sentenciado. De esta forma, parece que, aunque ahora está bien con la ex pareja de Nico, no está dispuesto a comenzar una relación amorosa con nadie.

