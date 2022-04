Desde que finalizó su participación en 'La isla de las tentaciones', donde puso fin a su relación con Lola después de que ambos cayesen en la tentación, son pocas las veces que Diego Pérez ha decidido hablar. Ahora, ha concedido una entrevista a 'Outdoor' para desvelar en qué punto se encuentra su relación con su ex pareja. Además, también ha confesado que actualmente están inmersos en una batalla judicial por la custodia de su perro, Horus, que consiguió convertirse en un protagonista más del 'reality' debido a las veces que le nombraban.

Lola ya reconoció que iba a emprender acciones legales contra su ex pareja para conseguir tener la custodia compartida del perro, cuyos trámites parecen ir algo lentos. "La única relación que mantengo con ella actualmente es legal, nada más", ha asegurado Diego Pérez.

El ex tronista de 'MHYV' ha reconocido que ahora mismo Lola tiene que volver a presentar la demanda debido al cambio que ha habido legalmente respecto a los animales. "Ahora se les considera seres sintientes por lo que la causa ha sido archivada y ahora tiene que presentarla al juzgado de familia", ha explicado. Sin embargo, ha reconocido que no tiene ningún temor sobre lo que pueda ocurrir. "Una custodia compartida es tener al perro de aquí para allá y yo eso no lo veo muy bien pero que decida el juez cuando toque", ha indicado.

Diego Pérez ha explicado que ahora ella vive en León y él en Santander, por lo que cree que no es conveniente hacer al perro viajar tanto. "La situación de Horus es que lleva un año sin ver a Lola. Si viviésemos en el mismo sitio pues no lo vería mal pero estar tan distanciados... Estar doce años así...", ha explicado dejando claro que su mascota ya está acostumbrado a estar con él y no ver a Lola.

Por otro lado, el ex participante de 'LIDLT' no ha dudado en opinar sobre el concurso de su ex pareja en 'Superivvientes', donde Horus fue un claro protagonista ya que ella no dejaba de nombrarle. De hecho, la organización terminó regalándole una figura de su perro en cartón a tamaño completo. "Me hacia gracia pero yo tenía al verdadero aquí en casa, conmigo", ha reconocido.

En cuanto a su reciente ruptura con Iván por una infidelidad Diego ha confesado que él es una persona que cree mucho en el karma. "Lola cuando estaba conmigo también lo pensaba así que no sé", ha indicado dejando claro que a él cuando le traicionan ya nunca perdona y cerrando la puerta a una posible amistad con ella.

