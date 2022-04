Hace unos días, una de las últimas entrevistas que realizó Rosa López terminaron causando un gran revuelo, y es que en ellas desvelaba los peores momentos que tuvo que vivir en 'Operación Triunfo', asegurando que mintió sobre sus orígenes y que se vio obligada a decir que quería adelgazar. Ahora, Carlos Lozano ha decidido desvelar qué le parecen estas duras declaraciones. "A Rosa la respeto y la quiero, es mi niña. Son mis niños. Lo que digan será porque lo han sentido", ha comenzado diciendo el presentador.

Carlos Lozano, que se ha defendido de las críticas a su trabajo sacando a relucir que estuvo al frente de este 'talent show', ha reconocido que el ritmo que tenían que llevar en el programa fue excesivo incluso para él. "Hubo personas que no superaron ese ritmo, era trepidante. Nadie asimilamos ese éxito ni los concursantes ni yo. Yo hacía 10 galas a la semana y a veces me pedían más. Teníamos audiencias de 10 ó 20 millones de espectadores. Yo mismo estaba agotado", ha explicado.

El presentador ha afirmado que "la entrada de OT se cargó el mercado musical de la época". Sin embargo, cree que el problema de Rosa López en su carrera fue por algo totalmente distinto."Tenía detrás a un padre muy controlador que no tenía ni idea del negocio", ha indicado asegurando que cree que se equivocó de productor.

Además, ha confesado que es cierto que ella "lloraba mucho" en el programa. Sin embargo, ha recalcado que ella "es así" porque es una persona muy sensible y en esos momentos hubo más repercusión de la esperada, algo que terminó pillándoles a todos por sorpresa.

