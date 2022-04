Los familiares de José Ortega Cano han vuelto a los platós de Telecinco. El sobrino nieto del maestro, Fran Rioja -nieto de Conchi-, se sentaba en 'Viva la vida' esta tarde realizando algunas declaraciones en línea con las críticas vertidas por Conchi contra Ana María Aldón. "Era muy simpática hasta que se quedó embarazada", llegaba a confesar en una entrevista en la que ha negado rotundamente que su madre y su tía facilitaran información a la prensa, tal y como la diseñadora ha apuntado, y algunos colaboradores han confirmado. Unas declaraciones que no han gustado nada al torero que, al contrario de lo que ha hecho en las últimas semanas, no ha podido evitar entrar en directo con una llamada telefónica a José Antonio Avilés. "Parece ser que cuando no es una cosa es otra...", aseguraba el maestro, José Ortega Cano en respuesta a las declaraciones de su sobrino nieto.

Ante la sorprendente llamada, Emma García aprovechaba para poner el manos libres y hablar con el torero haciéndole la pregunta que todo el mundo estaba esperando: "¿Sigues con Ana María?". "Yo cuando digo una cosa, esa cosa va al cielo. Cuando me inicié de pareja con Ana María, eso era para siempre y es para siempre. Y encima con un niño que es un Ortega clavado a mí de los pies a la cabeza que no tengo ninguna duda de que sea de otra persona", sentenciaba.

Gtres

"Estoy posicionado a su lado", aseguraba tajante el maestro, una declaración que ha despertado el aplauso espontáneo del público. "Estoy con ella totalmente y la quiero muchísimo y que dios nos dé vida para estar lo más posible todos los años posibles con nuestro niño y los hijos más mayores, ojalá que esto dure mucho".

Además, ha tenido unas palabras para su sobrino nieto al que ha dicho que tiene mucho aprecio sin entrar a valorar lo que acababa de decir en el plató, mientras que sobre su hermana Conchi, a quien ha calificado como una "segunda madre desde muy niño", ha asegurado que la quiere pero "eso no quiere decir que haya cosas que tiene que ver". Unas declaraciones políticamente correctas que han emocionado al público y a Emma García, quien ha felicitado al torero por haber dado el paso que "Ana María lleva pidiendo dos semanas". No obstante, las palabras no han gustado nada más a su sobrino nieto, Fran, quien ha asegurado que "debería llamar a mi abuela, Conchi, y hable con ella".

"Estoy viendo a mi abuela Conchi sufrir", aseguraba Fran Rioja en el plató de 'Viva la vida', "ella puede hacer lo que quiera, puede ir a televisión, pero no que se meta con mi abuela sin ton ni son porque es una señora mayor". El joven confesaba que no tenía relación ni con su tío José Ortega ni con Gloria Camila, tras lo cual acusaba a Ana María de solo querer la fama.

