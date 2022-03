Ana María Aldón y Ortega Cano intentan salvar su matrimonio. El pasado sábado 5 de marzo, la esposa del torero sorprendía en 'Viva la vida' asegurando que la pareja vivía una grave crisis y que ella luchaba por no volver a caer en una depresión. "Llevamos mucho tiempo y espero que en algún momento sea mi momento. Lo hemos pasado muy mal y espero que llegue el momento de volver a entrar y salir y hacer cosas" decía Ana María asegurando que las palabras de su marido asegurando que Rocío Jurado había sido el amor de su vida le hicieron mucho daño. "Si mi marido fue tan feliz con Rocío Jurado haciendo cosas... Yo no soy Rocío Jurado pero soy persona. Yo también quiero sentir que hago dichoso a mi marido y sentir que es feliz conmigo", decía Ana María, al tiempo que aseguraba que a ella le encantaba salir y disfrutar y que quería hacerlo con amigos pero también con su pareja.

Pues parece que Ortega Cano ha oído las peticiones de Ana María, que confesó que estaba luchando por no volver a caer en una depresión, y, solo 24 horas después de sus palabras, decidió compartir un plan de domingo, fuera de casa, con su mujer. Ana María Aldón desvela una de las recetas preferidas de su casa.

@anamariaaldon Instagram

Ha sido Ana María Aldón la que ha compartido con sus más de 149.000 seguidores su cita con su marido. Acompañados por su inseparable Marina, su persona de confianza, la pareja disfrutó de una merienda en una cafetería de Madrid. La colaboradora se tomó un café y bromeó con el tamaño mini de la cucharilla mientras que su marido se tomaba un helado. La pareja dio muestras de complicidad y Ana María estaba encantada de disfrutar de la compañía de su esposo, algo que reclamaba 24 horas antes. Hace unos días, estuvieron juntos en el cumpleaños de Gloria Camila y están dispuestos a salvar su matrimonio. Parece que, a pesar de no atravesar un buen momento, Ana María y José están dispuestos a luchar por una historia de amor que cumplirá diez años este mes de abril. Repasamos cómo ha sido la relación entre Ortega Cano y Rocío Carrasco.

