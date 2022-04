Acabamos de estrenar el mes de abril, pero Lucía Sánchez ya ha dado la noticia del año, y que va a ser muy difícil de superar: tras haber roto con Isaac Torres, se ha dado cuenta de que ¡está embarazada de él! La gaditana lo soltaba, así, en frío, en el programa de Nagore Robles 'Baila conmigo', y tras expresar que se encontraba bien y con un peso menos encima tras soltarlo, faltaba conocer la reacción del que será el futuro padre de la criatura. Por cierto, si no tiene nombre aún, les recomendamos a ambos estos nombres de niño que son tendencia en 2022 y estos otros 150 nombres de niña poco comunes.

Pues bien, tan sólo un rato después de que Lucía diera a conocer la noticia de que espera un hijo de 'Lobo', el barcelonés hacía aparición en sus redes sociales para explicarse: "Bueno, chicos, ya os habéis enterado de la noticia. Yo creo que no era el momento, pero al final es una buena noticia. Un hijo solo trae cosas buenas, creo. Siempre lo he dicho. No he dicho nada antes porque había decidido respetarla, pero creo que era algo que teníamos que contar los dos. Ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer yo cargo de eso", aseguraba en sus stories de Instagram. "Ahora ya lo sabéis, esperamos que todo vaya bien, que todo vaya para adelante, y que se cuide mucho ella, que esté bien", apuntaba. Otras famosas que serán madres en 2022.

Está claro que a Isaac no le ha sentado nada bien que Lucía lo contara sin consultarle, aunque la joven explicaba el motivo que le había llevado a ello: "Ya no sabía cómo disimular en la fiesta, por eso con ellos estaba muy distante...", explicaba, "lo que necesito es ir a casa con mi familia". Aunque este lunes volverá al concurso para explicar todos los detalles. ¿Lo hará esta vez con Lobo?

Hay que recordar que la pareja ya empezó mal: ella se dejó llevar en 'La isla de las tentaciones' con 'Lobo' uniéndole sólo una amistad, aunque él salió de allí siendo pareja de Marina García. El tiempo, al final, puso a cada uno en su sitio, y el buen rollo que tenían hizo que él dejara a Marina por Lucía y ambos empezaran una relación... pero estaba claro que él no era precisamente fiel si había sido capaz de hacer eso, así que Lucía, tras varias idas y venidas con él, destapó en febrero el motivo real de su ruptura: "Hemos roto porque a mí la cabeza ya se me caía al suelo de cuernos", contó en su canal. Tras decidir darse un tiempo para reflexionar, ella volvió a casa antes de lo esperado, y allí se encontró todo el marrón: "Le dije que por la mañana regresaría y cuando entré me lo encontré desnudo con otra chica tan campante en mi cama". Tras esa ruptura, no han vuelto, e incluso han borrado sus fotos juntos de Instagram.

