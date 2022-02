Donde las dan las toman. Y eso es lo que ha hecho el periodista Miquel Valls con su compañera y amiga Patricia Pardo. El pasado diciembre, en pleno directo, la presentadora de 'El programa de AR' le preguntaba al reportero si estaba enamorado, pregunta a la que él respondió con su "sí" y desvelando así la relación que había comenzado con el director de 'Sálvame', David Valldeperas. Este 28 de febrero, Miquel se la ha devuelto a Patricia preguntándole delante de todos los espectadores: "¿Estás enamorada?". Hace unos días saltaron los rumores de que la periodista había comenzado una relación con Christian Gálvez pero ninguno de los protagonistas se había pronunciado hasta ahora. Patricia Pardo ha confirmado su relación con el presentador.



"Me la estás devolviendo, ¿no?", le preguntaba incrédula la presentadora. "Hombre, el día de la Lotería de Navidad me soltaste el gordo, así que ahora te hago yo la pregunta: ¿Estás enamorada?", comentaba Miquel.

Captura TV

Ante esta situación, el colaborador José María Benito salía en su defensa: "Está muy bien, que nadie se meta con mi Patri". Pero la presentadora sabe defenderse solita y ha salido airosa de esta situación: "Me la tenía que devolver porque yo le di en lo más alto". Y sentenciaba, despejando todos los rumores: "Estoy feliz y estoy ilusionada. Y voy a decírtelo con una fransa de nuestra querida Ana Rosa: si son rosas, florecerán".

Captura TV

Viendo lo animada que estaba, Joaquín Prat le ha invitado a sentarse en el sofá del club social, pero Patricia Pardo ha declinado la invitación. "No me apetece, te lo agradezco pero no", le ha contestado. Ante tal respuesta, Joaquín solo ha podido desearle que sea "muy feliz".

Captura TV

Patricia Pardo y Christian Gálvez se separaron de sus respectivas parejas en 2021. La periodista estaba casada con el policía nacional Francisco Márquez, padre de sus dos hijas, y se supo que se había separado el pasado octubre, aunque la crisis de la pareja venía de mucho antes. La presentadora desveló en su programa que en verano se dieron una segunda oportunidad pero no funcionó. Por su parte, la ruptura del matrimonio de Christian Gálvez y Almudena Cid saltó a la luz el pasado diciembre, aunque ambos tomaron la decisión de separarse en octubre.



