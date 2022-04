Antonio Resines decide marcharse fuera de Madrid tras pasar el COVID

Antonio Resines regresa al trabajo: "Estoy al 90 %, me queda un poquitín todavía de movilidad y agilidad"

Antonio Resines ha vuelto bastante recuperado tras haber estado casi dos meses fuera de Madrid desde su alta hospitalaria. El actor viajó hasta Comillas para descansar, respirar aire puro, tomar buenos paseos y llevar una vida de lo más tranquila, ya que en Madrid es literalmente imposible. Resines ha vuelto tan renovado que tiene ya diferentes proyectos, entre ellos el actor será el pregonero en la fiestas de San Isidro de Madrid, que se celebrarán en la capital a mediados de mayo.



El intérprete acudía a una entrevista en los informativos de Telecinco con Pedro Piqueras y explicaba con detalles la llamada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El alcalde le propuso al cántabro ser el pregonero de las tradicionales fiestas y no puede estar más emocionado. Antonio Resines está intentando recuperar la vida que tenía antes de pasar la enfermedad.

El protagonista de 'Los Serrano' también ha querido hablar de su experiencia en la UCI: "Llegué a pedir que me mataran, fue por el agotamiento. Hubo un momento en que tiré la toalla, prefería irme. Ya no aguantaba más. Coincidió con el peor momento, cuando estaba muy mal. Me agotaba de tal forma que ya no quería seguir. Pedí a los médicos que me pegaran un tiro. No me lo dieron, evidentemente, pero se lo pedí en serio. Me quería ir porque no aguantaba", contaba el actor bastante afectado aún por lo vivido.

