Antonio Resines ha tomado una gran decisión respecto a su vida, que cambió radicalmente desde que se vio ingresado en la UCI esperando lo peor hace algunas semanas por culpa del covid, y es que el actor se mudará bien lejos de Madrid. Así lo ha confirmado el diario El Español, cuya fuente ha añadido que le va a venir muy estar lejos del bullicio de la capital -donde reside actualmente-, en contacto con la naturaleza y muy cerca de su Torrelavega natal, y es que Antonio se mudará a un piso que tiene en Comillas (Cantabria).

El intérprete de 'Los Serrano', que estuvo 36 días en UCI y 12 en planta, ha tomado esta decisión tras hablarlo con sus médicos y con su familia, que han estado completamente de acuerdo en que es lo mejor para él. Precisamente los médicos le han recomendado andar mucho, ya que ha perdido, a sus 67 años, el 80% de su masa muscular y camina con andador y muletas, algo que va a poder hacer ampliamente por el campo o la playa de la ciudad cántabra. Le espera una dura rehabilitación por delante, pero se muestra animado: "Estoy cansado, pero bien, bien de ánimo. Queda aún, porque todavía no puedo andar bien, pero en un par de meses ya estaré dando guerra. Es tiempo y ganas", dijo a la prensa hace unos días.

De momento, esta mudanza será temporal y se marchará junto a su mujer, Ana Pérez-Lorente. De hecho, el propio Resines ya habría reestructurado toda su agenda hasta después del verano a pesar de tener varios proyectos encaminados y otros muchos que estaban a punto de desarrollarse, pero ahora su salud es lo primero, y aunque ya ha pensado en su jubilación en Cantabria, por el momento ese retiro tendrá que esperar, y es que Antonio aún tiene mucha mecha que quemar. De hecho, hace sólo unos días protagonizó su esperada vuelta a la vida normal recogiendo su Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de mano de los Reyes.

Por lo pronto, Antonio está totalmente centrado en su recuperación, que ahora será lejos de la bulliciosa capital, para estar más en contacto con el mar, la playa y mucha naturaleza, rodeado de un aire mucho más puro que seguro que le ayuda con los problemas que ha desarrollado a consecuencia del covid, como una fatiga que incluso le hace cansarse al hablar. "Que la gente sepa que esto es una cosa muy seria. Así que, por favor, que toda la gente se vacune y se tome en serio la Covid-19", aconsejó en su primera aparición pública (por videollamada) en 'El Hormiguero'.

