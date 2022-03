Antonio Resines Gtres Tras recibir el alta después de pasar 48 días en la UCI por coronavirus, el actor ha realizado su primera aparición pública para recibir su medalla. Un evento donde se le ha podido ver andando con ayuda de una muleta.

Manolo García y el chef Quique Dacosta Gtres El cantante y el cocinero han sido otros de los famosos galardonados con esta medalla por su gran labor en sus diferentes carreras profesionales.

Emma Suárez Gtres La actriz ha acudido a este evento para recoger su medalla vestida con un traje rosa y una camisa blanca."Agradezco este honor en nombre de todos los premiados. Muchas de estas personas son para mí fuente de inspiración", ha indicado al recibir el premio.

Antonio Canales y Sara Baras Gtres Los bailaores también han recibido un gran reconocimiento en este evento que ha tenido lugar en Navarra.

Rosario Flores Gtres Con una sonrisa radiante, Rosario Flores ha acudido vestida de blanco a recibir la medalla que han decidido otorgarle. Un momento muy especial donde ha querido recordar al fallecido actor Quique San Francisco en el aniversario de su muerte, el martes 1 de marzo.

María Valverde Gtres La intérprete se ha convertido en otra de las premiadas en este evento.

Pau Donés Gtres El cantante también ha sido reconocido a título póstumo co esta medalla. Un emotivo momento donde han recordado su música y su trayectoria profesional.

Gustavo Adolfo Dudamel Gtres El director de orquesta ha sido otras de las personalidades premiadas en este evento.

