Lucía Sánchez soltó el bombazo, el pasado fin de semana, de un embarazo sorpresa: después de una gran bronca por una infidelidad de Isaac Torres que desembocaba en ruptura, pocas semanas después descubría que esperaba un hijo suyo. Lucía, sin embargo, ha cogido al mundo por los cuernos y ha decidido continuar con su vida y su bebé, y ahora ha querido usar su canal de mtmad para, entre otras cosas, contar cómo va evolucionando ¡y ya ha mostrado la primera ecografía!

Lucía está de lo más emocionada, e incluso ha llevado a su abuela para que viera y escuchara el acelerado latido de su futuro hijo. A estas alturas del embarazo, ya se pueden distinguir, sobre todo con la ecografía 5D, la cabeza, los brazos y los pies, aunque aún es pronto para saber el sexo. Eso sí, nada impide que tanto Lucía como su abuela hayan hecho sus apuestas: "Creo que va a ser un niño", han apostado las dos. ¿Habrán acertado?

Tras su poco acertada primera reacción, Isaac ha decidido ir por la vía conciliadora con Lucía. Tras su ruptura, a pesar de haberle puesto los cuernos a Lucía, decidía apostar por lanzar los trastos a la cabeza su ex, pero con eso superado, y con un bebé en camino, parece que ambos han querido, al menos, mantener una relación civilizada y enterrar el hacha de guerra: "Estoy hablando con ella mucho, sobre todo últimamente. Lo que pasa es que estoy respetando sus tiempos", ha comentado él en sus redes sociales.

Lucía, por su parte, no parece dispuesta, y menos después de lo que ha ocurrido, a tener una buena relación con el padre de su futuro hijo. Es más, en su canal de mtmad ha dejado claro que no quiere verle ni en pintura, y cuanto más lejos mejor. ¿Cambiará de opinión cuando el bebé nazca?

