Paz Padilla ya tiene fecha para su juicio contra Mediaset

Paz Padilla, tajante sobre su despido: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Este 6 de abril Tamara Gorro presentaba su nuevo libro al que han asistidos muchos amigos y conocidos, entre ellos Paz Padilla. La humorista no se ha cortado ni un pelo al hablar de cómo está su vida tras el despido de 'Sálvame' y nos ha contado sus nuevos e interesantes proyectos. "Yo nunca he dejado de trabajar. No he estado nunca parada y llevo 30 años en la profesión", narraba la ex presentadora de 'Sálvame'. ¿Sigue manteniendo el contacto con sus ex compañeros?

"Yo no veo Sálvame ya, estoy apartada del mundo, en otra onda. Le agradezco muchísimo a Sálvame y a Telecinco el haber formado parte de esa familia, estoy eternamente agradecida. Soy quien soy por mis circunstancias y por lo que he vivido", se sinceraba la gaditana. "Tengo una vida equilibrada y me gusta mi vida, estas cosas las vivo como algo que me sucede, pero no me hundo. No tengo enemigos. Todas las personas que están alrededor mías son amigos".

Paz Padilla está centrada en sus nuevo proyectos, entre ellos la marca de ropa que ha formado con su hija. "Tenemos un proyecto muy guapo para el verano. Lo que más me gusta en esta vida es rodearme de amor. Pasar tiempo con ella es lo que más me gusta en la vida porque pienso que la vida pasa muy rápido. Ella es lo más importante de mi vida, así que cada momento que vivo con ella, es un regalo", contaba la humorista.



La ex presentadora lo tiene claro y su lema y filosofía de vida la ha querido compartir con toda la prensa: "Una vida es muchas vidas, estamos aquí y entonces hay que vivirlo. Si alguien viene y me viene querer, pues me voy a dejar".

