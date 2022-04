El problema de salud que ha llevado a Tamara Gorro al hospital

Este miércoles 6 de abril ha sido un día lleno de emociones para Tamara Gorro. La influencer ha presentado su nuevo libro, 'Cuando el corazón llora', y lo ha hecho rodeado de los suyos. Amigos, compañeros, familia... han estado todos apoyando a la celebrity, incluso su ex marido Ezequiel Garay. El exfutbolista, aunque ya no estén juntos como pareja, adora a Tamara y no ha querido perderse este gran día para ella.

La influencer ha presentado su nuevo libro en el Matadero de Madrid y la presentadora Tania Llasera ha sido la maestra de ceremonia de este evento. También la cantante India Martínez, muy amiga de la protagonista, ha puesto la música para amenizar la presentación. Todos los presentes se han quedados con el corazón roto con los duros testimonios que ha contado Tamara Gorro. Alguno nunca había hecho público y ha desatado el llanto en la sala. Lo que ha contado hoy la influencer ha sido "una liberación para ella".

"Una enfermedad cuando sabes que la tienes, tienes que tratarla y no puedes dejar ese tratamiento. Yo llegué a un punto que quise dejarlo y mis palabras fueron 'me rindo'", contaba Tamara. Esto no quedaba solo en el mal momento que está pasando la ex de Garay. Lo fuerte venía cuando la autora se centraba en una horrible situación que pasó cuando solo tenía 12 años. Tamara Gorro fue a un campamento de verano pero tuvo que volverse antes de tiempo tras sufrir abusos sexuales por parte del padre del dueño del lugar donde estaba establecido el campamento. Este episodio lo cuenta con detalle en su libro.

"La salud mental es lo más importante que hay y, cuando te rompes por dentro, cuando el corazón llora, hay momentos horribles que tú has vivido. Que has pensado en quitarte la vida", en ese momento Tamara se ha derrumbado delante de todos recibiendo un abrazo de la presentadora y un gran aplauso de todos los asistentes."El y yo no estamos juntos como pareja. Me ha hecho feliz 12 años, somos padres de dos niños maravillosos y no sé qué nos depara el futuro", aclaraba también la influencer con respecto a su vida sentimental.

Un libro lleno de emociones en los que Tamara intenta demostrar que las apariencias no son del todo reales y todos llevamos una mochila a cuestas. "Estoy en proceso, que no quiero nada pero ¡ojo! quiero vivir", sentenciaba Tamara.

