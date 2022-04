. Tras abandonar el plató de 'Sálvame' por una discusión con Belén Esteban, Mediaset decidió prescindir de los servicios de la presentadora y la humorista se ha centrado en otros proyectos como su obra 'El humor de mi vida'.el nuevo programa de Miki Nadal y Juanma Castaño en este canal que se emite el 10 de abril.

Paz Padilla, que estos días se ha reencontrado con Javier Sardá con el que coincidió en 'Crónicas Marcianas', acude a 'Cinco Tenedores' para cocinar con los presentadores y con Ángel Martín, compañero de profesión, y ambos deberán mostrar sus dotes en los fogones y sorprender con sus platos Daniel Guzmán, que es el invitado de la noche y que ha elegido la pasta como el ingrediente principal de sus platos. El director hablará de 'Canallas', su nueva película. No es la primera vez que la gaditana demuestra su buen hacer en la cocina ya que presentó la segunda temporada de 'La última cena' y, en las Navidades de 2020, cocinó con Santiago Segura un menú para estas fechas tan especiales.

Paz Padilla forma equipo con Juanma Castaño mientras que Ángel Martín cocina con Miki Nadal y ambas parejas deberán esmerarse para ganar este combate culinario. Durante el cocinado, los cómicos hablarán de sus momentos más polémicos, íntimos y personales. ¿Hablará la presentadora de su despido de Mediaset a los que ha denunciado por despido improcedente y ya tiene fecha de juicio? La presentadora tiene la conciencia tranquila. "Dicen: 'Despedida Paz Padilla'. ¿Pero a quién no lo han despedido? Cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti. Ya está. Yo estoy con la conciencia muy tranquila, que lo he dado todo. Estoy 'open to work'", comentó tras confirmarse su salida de Mediaset. Ahora, entre sus planes de futuro, está continuar con su obra de teatro y su firma de moda.

