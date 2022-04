Isabel Rábago es una de las caras más conocidas de la televisión: 'Ya son las ocho', 'Viva la vida', 'Juntos', en Telemadrid. Pero en esta ocasión no quedamos con Isabel Rábago para hablar de personajes del corazón. La periodista ha escrito un libro, 'La cortesana fiel' (Espasa) –¡y ya van tres!– que pinta muy bien. Además, tras estudiar Derecho, está haciendo prácticas en un despacho penalista porque planea ejercer. Esta chica es un torbellino…

Isa, haces tele, estudias y escribes. ¿Cómo te da el día para tanto?

No tengo hijos y eso me da una libertad de horarios que unos padres no pueden tener. Y lo más importante es que tengo una persona a mi lado que siempre me anima, me apoya y me facilita absolutamente todo.

¿Cómo surge la idea del libro?

Me lo propuso la editorial y, aunque en un principio dije que no porque estaba estudiando el primer curso del Máster de acceso a la abogacía, al final accedí porque me dieron un año para escribirlo. Y, sorprendentemente, la novela se convirtió en una vía de escape.

¿Y por qué escribes de cortesanas?

El germen de esta historia surge con mi libro anterior, 'Las últimas cortesanas', que fue también un encargo de la editorial. Yo entonces no sabía ni lo que era una cortesana, pero estudiando, me llamó la atención una, Verónica Franco, la protagonista de mi novela. Era la cortesana más envidiada y culta que tuvo la República Serenísima de Venecia. Ella no llevaba una vida extraordinaria pero había algo en ella que me cautivó. Y la hice mía. Ella es inconformista, lucha por lo que considera que es justo, es leal, luchadora, se revela.

"Mi marido fue el primero en leer mi libro"

Vamos, una mujer como tú…

(Risas) Sí, en ese sentido sí, porque lo que se propone lo consigue, al menos lo intenta. Pero además es muy respetuosa y no busca el halago. Así que me empezó a fascinar. Y yo sabía que la quería de protagonista de mi novela, pero no tenía ni idea de dónde me iba a llevar. Luego descubrí que la había retratado Tintoretto y que está en el Museo del Prado. Y a raíz de ahí mi imaginación empezó a volar… Tanto que me costó escribir los dos últimos capítulos aunque los tenía perfectamente claros porque me resistía a acabar.

¿Quién fue el primero en leerlo?

Mi marido. Carlos me anima siempre a arriesgarme. Yo soy muy insegura y él es mi referente.

¿Insegura tú?

Sí, y muy crítica conmigo misma. Y muy exigente… Cuando saco un 8, digo: podía haber sacado un 9… (Risas).

Eso genera frustración, ¿no?

No, porque disfruto de todo el proceso, pero me pongo el listón muy alto porque cuanto más sueñes más lejos llegas. Si te conformas te acabas desilusionando. Yo hago que la vida me sorprenda todos los días. Pero soy muy disciplinada y exigente conmigo misma. Si no, no habría podido haber acabado la carrera de Derecho en tres años.

¿Siempre quisiste ser periodista o preferías el Derecho?

Periodista, pero en la carrera había asignaturas de Derecho que me gustaron mucho. Y después en los platós me he dado cuenta de que cubrimos más juicios que otra cosa y hay que saber de lo que hablas. Además, yo necesito formarme constantemente.

¿Te planteas dejar la tele para ejercer?

De momento no, pero la gran pregunta es: ¿vas a dejar la tele o la tele te va a dejar a ti? Nadie es imprescindible… Mi objetivo es ejercer. Además, me muero por hablar delante de un juez (Risas). Y otra cosa, quiero ayudar a los demás. Ahora estoy haciendo unas prácticas en un despacho de penal y cuando las personas vienen con problemas reales te das cuenta de que esa gente te necesita.

¿Te han cerrado alguna puerta por ser periodista del corazón?

Cuando estuve en el PP era un bicho raro. En Derecho no me ha pasado. ¡Les encanta! Todo el mundo ve corazón, te conoce y saben de qué hablas.

¿Viendo el panorama político te animarías a postularte?

Me lo propusieron hace tiempo y dije que no, pero ahora no lo descarto.

"La tele es entretenimiento"

¿Tienes más amigos o enemigos en los platós?

En los platós tengo compañeros porque yo no conozco lo que es la rivalidad. Supongo que tendré enemigos, pero no se manifiestan mucho o igual es que yo no hago por escucharles porque me dan absolutamente igual.

¿Hay verdadera rivalidad entre 'Sálvame' y 'Viva la vida'?

Mira, mi peor momento televisivo fue en 'Enemigos íntimos'. Después empecé a entender que la tele es entretenimiento. Y los piques son buenos para la cadena. A mí lo que me parece muy importante es tener una vida fuera de la televisión para tener los pies en el suelo siempre.

Tú tienes amigos famosos, ¿has mentido alguna vez por ellos?

No, pero sí he omitido información y he justificado cosas, pero sin mentir.

¿Sufriste por todo lo que les pasó a Terelu y Carmen en 'Sálvame'?

Sí, porque les tengo muchísimo cariño y las quiero. Pero por eso tenía claro que eran conflictos generados más en la tele que fuera. Sé que ellas han vivido momento muy complicados pero sabía que todo se iba a solucionar.

¿La animabas a volver a 'Sálvame'?

Sí, pero tienes que saber que puedes hacer ese programa. Yo llevo muchos años en la tele y no sé si sabría hacer un 'Sálvame'. Es un programa difícil en el que tienes que ser fuerte y tener las ideas muy claras.

"Escuchar a Rocío Carrasco te sacude el alma"

Te pasa igual con Rocío Carrasco. Tú la creíste desde el minuto cero.

Sí, y siempre pensé que la gente la iba a entender y me ha apenado que no sea así. Que haya gente que no empatice.

¿Crees que le ha perjudicado contar su historia en la tele y cobrando?

No, porque para mí no es un hándicap que la gente cuente las cosas cobrando. El testimonio para mí no se desvirtúa. ¿Con lo que se quedan es con lo que ha cobrado? ¿En serio? Yo he sido compañera de Antonio David y a título profesional no tengo nada que decir de él, salvo que él contó una historia que todos nos creímos y cuando abrí los ojos, me empecé a cuestionar todo lo que había contado. Escuchar a Rocío Carrasco te sacude el alma y creo que se está siendo muy duro con ella. Pero la veo feliz y creo que ahora puede con todo.

¿Se acercará a su hija?

No, es una historia que de lo dura que es, es muy complicada. Pero eso tiene que ser una decisión de Rocío Carrasco y de querer hacerlo su hija también tendría mucho que decir. Yo nunca conocí la profundidad de la problemática hasta que ella decidió contarla. También quiero recalcar que en España existe la presunción de inocencia, también para Antonio David.

Cambiando de tema, ¿cómo es Isabel en casa?

Yo soy una mujer muy consentida. A mí me tratan como una reina igual que yo le trato a él. ¡Carlos y yo nos conocemos desde los 18 años! Y mi máximo valor en mi vida es él y al revés.

¿No estás harta de que te pregunten por qué no has tenido hijos?

Sí, porque eso es una opción y no una obligación. Yo vengo de familia numerosa y me encantan los niños, y sé que sería una madre estricta, pero no quiero tener esa responsabilidad. Y no quiero estar justificándome constantemente. También tengo la suerte de que mi marido piensa lo mismo que yo.

"He recibido amenazas de muerte"

¿Tu amor por tu marido Carlos es para toda la vida?

Absolutamente. No concibo mi vida sin él. Nunca hemos tenido ninguna crisis. Yo soy mucho de tensar la cuerda pero cuando me mira sé que he llegado al tope. Nos conocemos mucho, tenemos los mismos objetivos, nos gusta lo mismo y él es mi mejor amigo.

¿Qué sueños perseguís juntos?

Solo quiero llegar a mañana y seguir siendo tan feliz como somos ahora. Me encanta estar con él en casa y viajar.

Eres periodista, pero no te ha dado miedo participar en realities.

No. Alucino cuando la gente dice: 'Te vas a convertir en un personaje'. Para mí no tiene nada que ver. Para mí los realities son un trabajo. Mis límites están establecidos y los cumplo. No paso la línea de sentarme en un plató para hablar de mí. Mi vida no le interesa a nadie…

Por último, has recibido amenazas de muerte.

Sí y siempre las he denunciado, que es lo que hay que hacer.

