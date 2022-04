Terelu Campos ha ascendido en la televisión. La hija mayor de María Teresa Campos ha estado dos meses al frente del programa 'Lemon Tea' junto a María Patiño, y ahora le ha tocado el turno de conducir en solitario 'Sálvame', los viernes. Un reto que seguro que defenderá con solvencia, pues décadas atrás era el rostro visible del exitoso 'Con T de tarde', en Telemadrid. Además, lleva años como colaboradora de distintos programas en Mediaset, al igual que su hermana. Pero vivirá un momento extraño porque echará de menos a David Valldeperas, uno de los anteriores directores del programa. Dale al play y descubre cómo lo vive Terelu Campos.

Mediaset

Este viernes 1 de abril es su debut como presentadora de 'Sálvame', en lugar de Carlota Corredera, que se despidió el viernes 25 de marzo. El programa también se ha quedado sin David Valldeperas y Alberto Díaz como director. La marcha de ambos, que se enmarca dentro de una reestructuración de los programas de la cadena, no ha dejado indiferente a nadie, y mucho menos a sus compañeros de trabajo. Valldeperas ha recibido mensajes de apoyo de Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban o la citada Carlota Corredera. Para Terelu ha sido triste la marcha de los dos. Pero Terelu echa de menos especialmente a Valldeperas porque, aparte de compañero, es amigo.

Telecinco

Terelu, como se ve en el vídeo, también ha querido compartir la importancia del realizador en su vida y en los momentos más difíciles del programa, dando relevancia a su especial forma de dirigir. “En 'Sálvame' los directores entraron a formar parte de la puesta en escena del programa. Todo el mundo los conoce y sabe quiénes son”, dice la hija mayor de María Teresa Campos. Ha sido una semana muy intensa para Terelu, que viajó con su madre a Sevilla para que ésta recogiera el premio Trayectoria Profesional de los Premios Andalucía de Periodismo.

Además, ha destacado el papel que David Valldeperas ha jugado en su vida: “A David le conozco desde hace muchos años. Siempre hemos tenido muy buena conexión y me ayudó mucho en mis peores momentos en el programa”. Pero también tiene sentimientos encontrados hacia su ex jefe y amigo: “Te quiero, y aunque eres el demonio de Tasmania en el pinganillo, te voy a echar de menos, pero sé que te voy a ver”.

Este cambio en su vida profesional coincide con el excelente momento que atraviesa su hermana Carmen Borrego, quien acaba de ofrecer una entrevista a su compañero Kiko Hernández para 'Diez Minutos' en la que, ofrece jugosas declaraciones en exclusiva, como “He ganado más de 8 millones de euros y me los he gastado”.

