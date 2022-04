Luis Medina Abascal deberá declarar ante el juez por un presunto delito de blanqueo, estafa agravada y falsedad documental. En la mañana del jueves 7 de abril, el juzgado de Instrucción nº47 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el hijo de Naty Abascal y Alberto Luceño Cerón por las comisiones cobradas cuando ejercieron de intermediarios en tres contratos sanitarios del ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, cuando estalló la pandemia por coronavirus. Los empresarios declararán, en los próximos días, probablemente después de Semana Santa y probablemente a partir del 25 de abril, ante el juez Adolfo Carretero al igual que otros testigos.

El hijo de Naty Abascal podría haber cobrado 800.000 euros de comisión

Luis Medina y Alberto Luceño Cerón están acusados de inflar, presuntamente, el precio de los productos sanitarios como mascarillas, guantes o test Covid, de común acuerdo y "con el ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". El hijo de Naty Abascal habría cobrado unos 800.000 euros de comisión mientras que su socio se habría embolsado unos 4 millones de euros e incluso habría hecho creer a Luis que ambos cobraban lo mismo cuando no era cierto. Los empresarios gastaron sus beneficios en caprichos de lujo y, según Anticorrupción, el hijo de Naty Abascal se compró un barco, un velero Eagle 44 por el que habría pagado más de 325.000 euros.

Gtres

Según explica la Fiscalía, Luis Medina podría haber utilizado su relación de amistad con un familiar del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al parecer un primo del político, para conocer el nombre de la responsable del consistorio que llevaba este tipo de contratos. Tras los primeros contactos, las negociaciones se llevaron a cabo entre Alberto, socio del hijo de Naty Abascal, y la funcionaria que también era consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Ahora, será el titular del juzgado de Instrucción número 47 quien continúa con las investigaciones.

