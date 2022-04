El ex presentador José Luis Fradejas era una de las caras más reconocibles de TVE en la década de los 80

Así era 'Aplauso', el programa que presentaba Fradejas con otras caras míticas de la televisión

Semana triste para el mundo de la televisión, y es que José Luis Fradejas (Abarán, Murcia, 1950), una de las caras más reconocibles de los 80 entre los jóvenes de la época, ha fallecido a los 72 años a causa de un infarto, según ha confirmado su familia a la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual. Fradejas fue uno de los míticos presentadores del programa 'Aplauso', el show musical por excelencia que pegaba a todos los adolescentes a la televisión, y por donde desfilaron los grupos y solitas más importantes del momento, como Mecano, Tequila, Alaska y los Pegamoides, Cadillac, Antonio Flores, Miguel Bosé o Ana Belén, pero también artistas de talla internacional como The Jackson Five, ABBA, Village People, Boney M, AC/DC, Donna Summer o Raffaella Carrà.

Fradejas, cuya capilla ardiente se instalará en el madrileño tanatorio de la M-30 este viernes, fue uno de los presentadores que más aguantó en 'Aplauso', que se emitió entre 1978 y 1983, y donde compartió protagonismo con otras caras conocidas como José Luis Uribarri -director del espacio-, Silvia Tortosa, Adriana Ozores o María Casal.

Presentadores de ’Aplauso’. Arriba: Silvia Tortosa / José Luis Uribarri (director) / Mercedes Rodríguez / abajo: Elena Gutiérrez / José Luis Fradejas HEARST

La trayectoria profesional de José Luis pasó por todos los ámbitos del periodismo, tocando prensa, radio y televisión. Ocupó cargos como director y presentador de los programas 'En marcha' y 'Apúntate 50' de Radio Nacional de España (RNE), y además de 'Aplauso', también fue guionista y presentador de 'La juventud baila' en TVE.

Presentadores de ’Aplauso’. José Luis Fradejas, María Casal y Adriana Ozores HEARST

EN 1999 se incorporó a la delegación aragonesa de Antena 3, donde fue director del Informativo Regional y del programa 'Aragón a fondo'. En los últimos años previos a su jubilación, ocupó cargos de despacho, alejado de cámaras y ondas, aunque siempre será recordado por su presencia mediática como gran comunicador, que le otorgó reconocimientos como un TP de Oro al Mejor Programa Nacional y un Premio Ondas por 'Aplauso', y también recibió el Premio Aro de Oro al Mejor Programa Juvenil.

