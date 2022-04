La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el hijo de Naty Abascal y Alberto Luceño Cerón por las comisiones cobradas cuando ejercieron de intermediarios en tres contratos sanitarios del ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, cuando estalló la pandemia por coronavirus. Una acusación por la que el empresario ha sido llamado a declarar después de que el juez la haya admitido a trámite. Una noticia que ha causado un gran revuelo.

En medio de esta polémica, Luis Medina ha reaparecido a las afueras de su casa de Madrid paseando a su perro. El hijo de Naty Abascal se ha mostrado tranquilo y sin querer hacer ninguna declaración ante los medios de comunicación sobre lo sucedido. Con una camiseta blanca de manga larga, pantalones vaqueros, zapatos cómodos y mascarilla, el empresario ha sido visto con semblante serio junto a su mascota.

Gtres

Pese a no querer hablar sobre lo ocurrido, el empresario sí que ha querido aclarar que se encuentra "muy bien", asegurando que "no tiene nada que decir". De esta forma, parece que Luis Medina está intentando continuar con su vida normal. Una rutina que mantiene mientras se espera saber la fecha en la que tendrá que declarar ante el juez. Un momento que se producirá en los próximos días, seguramente después de Semana Santa y probablemente a partir del 25 de abril, ante el juez Adolfo Carretero al igual que otros testigos.

Gtres

Con esta reaparición, Luis Medina ha mostrado tranquilidad después de que saliese a la luz que tanto él como Alberto Luceño Cerón están acusados de inflar, presuntamente, el precio de los productos sanitarios como mascarillas, guantes o test Covid, de común acuerdo. El hijo de Naty Abascal habría cobrado, presuntamente, unos 800.000 euros de comisión mientras que su socio se habría embolsado unos 4 millones de euros. Un dinero con el que, presuntamente, se habrían comprado algunos caprichos como un barco, un velero Eagle 44 por el que Luis habría pagado más de 325.000 euros.

