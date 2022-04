Antonio Resines está prácticamente recuperado de la COVID. Después de un mes ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón, ha vuelto a la vida pública para promocionar su nueva serie, 'Sentimos las molestias', la cual rodó meses antes de caer enfermo. Durante la promoción, el actor no se ha cortado a la hora de dar detalles sobre todo lo que vivió y cómo se encontraba durante su estancia en el hospital, confesando, entre otros detalles que "llegué a pedir a los médicos que me mataran, fue por agotamiento".

En estas declaraciones, además, ha agradecido a todos los que han estado a su alrededor durante el que ha sido el tramo más duro de su vida. Además de su familia y sus colegas de profesión que se volcaron con él interesándose de cómo evolucionaba durante este tiempo, ha habido una familia que ninguno nos esperábamos que se hubiera volcado tanto, o al menos, con tanta cercanía con el actor y su mujer: la Familia Real española.

Los Reyes hacen entrega a Antonio Resines de la Medalla De Oro de Bellas Artes Gtres

El propio actor en una entrevista a 'Hoy por hoy' con motivo de su gira de promoción, ha querido agradecer los mensajes que tanto las Infantas como los Reyes le han dedicado. "Quiero aclarar, para ser justos, que con la primera que hablé, al margen de whatsappearme con las Infantas Elena y Cristina, que son amigas de mi mujer, con la que primera con la que hablé fue con la Reina Sofía. Para que veáis el nivel, quedamos en tomar café, lo que pasa es que no hemos consumado la cita, pero quedamos en eso", bromeaba.

Y es que, ha resultado que las Infantas y el Rey Felipe VI son amigos de la infancia de su mujer, Ana Pérez-Lorente, y, a día de hoy siguen manteniendo una bonita amistad. Por ello, la Familia Real no se ha querido mostrar al margen de su enfermedad, algo que el protagonista de 'Los Serrano' ha agradecido públicamente.

