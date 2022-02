El mismo día que Antonio Resines reaparecía en 'El Hormiguero' para explicar cómo se encuentra tras haber estado 48 días ingresado en el hospital por coronavirus, en 'Cuatro' se emitía el programa de 'Planeta Calleja' que grabó antes de contraer esta enfermedad. Durante la aventura que ha vivido con Jesús Calleja en Costa Rica, el actor ha desvelado algunos detalles de su vida privada hasta ahora desconocidos, concediendo su primera entrevista junto a su mujer Ana Pérez- Lorente.

La pareja lleva junta 30 años. Sin embargo, hasta ahora solo habían aparecido posando juntos en algún photocall, pero nunca realizando ninguna declaración. Ahora, han querido desvelar algunos detalles sobre su relación, y es que aunque llevan mucho tiempo juntos no fue hasta hace unos meses cuando decidieron contraer matrimonio. "No ha sido un noviazgo al uso", ha reconocido Resines.

Cuatro

La pareja ha explicado la curiosa forma en la que conocieron. "Yo estaba con una amiga en un coche. El del coche de al lado saludó, a mi amiga le sonaba y le dije, 'te suena porque es Pedro Piqueras'. Después vi que a su lado estaba Antonio y dije: '¡anda Resines, qué gracioso!'". Tras esto, ellos les preguntaron a donde iban y decidieron salir los cuatro juntos. "Ahí comenzó todo. Mi amiga también estuvo con Piqueras durante 7 años", ha explicado Ana.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas en su relación, y es que durante todo este tiempo han tenido dos parones. "Uno de mis cabreos duró tres años y otro, seis", ha reconocido la mujer de Resines que ha confesado que, pese a todo, al final se dio cuenta de que siempre acababa llamando al actor cuando tenía un problema o necesitaba desahogarse. En ese momento, fue cuando se dio cuenta que estaba completamente enamorada de él, ya que a pesar de su enfado no podía dejar de seguir mantieniendo el contacto. "Tengo muchísima suerte de haberme encontrado ese 31 de octubre de 1992 con este hombre", ha indicado sonrojando al actor.

Cuatro

La pareja ha sorprendido mucho a Jesús Calleja, que ha reconocido que le parecen muy peculiares. "¿Por qué me habéis pedido habitaciones separadas?", ha preguntado el presentador que no entendía el motivo por el que no querían dormir juntos. "Yo tengo un problema respiratorio, soy asmática y ronco. Él es muy sensible", ha indicado Ana Pérez,

"Una vez hicimos un viaje romántico a Córdoba y cuando me desperté él estaba hablando por lo bajo diciendo que no podía dormir por culpa de mis ronquidos. Al final, decidió marcharse a la recepción del hotel a descansar, por eso supimos que cuando viviésemos juntos no podríamos dormir en la misma cama", han indicado reconociendo que para ellos este no es ningún problema, sino una buena muestra de su amor.

