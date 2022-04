María del Monte ha sufrido tres duros golpes en los últimos años. La cantante perdió a dos de sus hermanos en abril de 2020 a causa del COVID, en plena primera ola de la pandemia cuando apenas se podían celebrar entierros. Apenas 18 meses después, también perdía a su madre, Bibiana, quien fallecía a los 96 años. Tres pérdidas que han dejado muy tocada a la cantante, quien se sinceraba en presencia de su gran amigo, Bertín Osborne, durante el programa al que acudía como invitada de Ainhoa Arteta.

Bertín y María del Monte hacían gala de la amistad que les une desde hace más de 30 años y, tras un cariñoso gesto del cantante hacia su amiga, le preguntaba cómo se encontraba después de estos duros golpes. "Esos sentimientos todavía ni han salido, están empezando a aflorar, sobre todo a las personas que somos sensibles aunque no lo aparentemos".

Telecinco

Haciendo esfuerzos para no emocionarse, la andaluza confesaba que incluso "de puertas para dentro" intenta que no se le note la emoción y el dolor que a día de hoy aún le producen estas pérdidas porque "nunca es buen momento para que se vaya nadie". No obstante, también decía sentirse tranquila porque había podido disfrutar mucho de su madre a lo largo de su vida. "Siento una tranquilidad tremenda porque he tenido suerte de tener una madre muy alegre y marchosa", aseguraba Del Monte quien contaba que Arteta la había conocido ya que "formaba parte de mi vida en todos los sentidos". "Tengo tranquilidad y eso es muy importante", añadía.

