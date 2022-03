Las 30 rupturas más sonadas de los famosos

Desde que Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas terminasen su relación, han sido muchos los rumores que han saltado sobre una nueva relación de la diseñadora con un gran amigo suyo: Bertín Osborne. La fama conquistador siempre la ha tenido el cantante, pero nunca se le había relacionado con una amiga de la familia y compañera de trabajo. En su programa, 'Mi casa es la tuya', Bertín desveló que mantuvo una relación con Ana Obregón dejando a los espectadores muy sorprendidos después de tantos años. Los dos presentadores trabajaron alguna que otra vez juntos, ¿le ha pasado lo mismo con Vicky en 'El show de Bertín'?

En el programa 'Viva la vida', el andaluz aseguraba que "todos los que confirmen que tengo algo con Vicky están zumbados. Vicky es mi amiga, nada más". Parece que la diseñadora ha preferido optar por el despiste y cuando le preguntan por Bertín Osborne le sale alguna que otra sonrisa, ¿Están juntos o es que se ríe de los rumores? Dale al play para saber lo que opina la diseñadora de que se la empareje con una amigo suyo.

Eugenia Osborne, la hija del presentador fue preguntada por estas especulaciones. ¿Le gustaría que la diseñadora y su padres se dieran una oportunidad? Ella se mostraba encantada si eso sucediera ya que le guarda mucho cariño a la diseñadora: "Si fuera verdad, me encantaría porque a Vicky la quiero y es una tía estupenda".

