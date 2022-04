Anabel Pantoja ha reconocido estar muy emocionada de comenzar una nueva aventura en 'Supervivientes' para quitarse la espinita del pasado, donde acabó abandonando a los pocos días de llegar. Ahora, Isa Pantoja ha querido mostrarle todo su apoyo dejando claro que está segura que esta vez será diferente. "Tiene ganas, su cabeza está mucho mejor", ha aclarado. Además, en esta ocasión ha contado con los consejos de alguien muy especial. "Mi madre ha hablado con ella y le ha dado algunos consejos", ha indicado, y es que Isabel Pantoja consiguió convertirse en una de las finalista del programa, por lo que seguro que su experiencia le ayudará para saber cómo sobrellevarlo mejor.

Isa Pantoja ha reconocido que ahora que ya ha aclarado su situación con Omar Sánchez y que la salud de su tío está estable, está segura de que Anabel Pantoja podrá disfrutar mejor de esta experiencia. "Que yo sepa ella se va tranquila", ha indicado. Eso sí, está segura de que puede que le haya entrado el "agobio o la pena" por tener que irse separándose, entre otros, de su ex pareja.

Telecinco

Además, ha querido zanjar todos los rumores dejando claro que en estos momentos no ha retomado su relación con Omar. "No tiene pensado hacerlo pero nunca se sabe. Ellos habrán hablado, es una persona que quiere todavía pero no lo ve como pareja", ha aclarado asegurando que no cree que vuelvan a estar juntos, aunque tampoco cierra la puerta a esa posibilidad. "Prefiere irse sin tener ningún vinculo con él, le tiene cariño y le quiere pero de ahí a que hayan retomado la relación como que no".

Su reacción al saber que su cuñado también irá a 'Supervivientes'

Por otro lado, Isa Pantoja ha aclarado qué le parece que Anuar Beno haya aceptado adentrarse en esta aventura. La colaboradora ha reconocido que cree que él y su prima se llevarán muy bien en la isla. "Se conocen poco y yo creo que se van a llevar bien. Mientras que a Asraf y a mí no nos afecte...", ha indicado dejando claro que le parece bien que vaya a Honduras.

Eso sí, la hija de Isabel Pantoja ha reconocido que le ha hecho una clara advertencia: que no habla de su familia. La joven tiene claro que no le gustaría nada ver a su cuñado hablando de ellos, aunque ha asegurado que tampoco tiene mucho que decir porque no ha estado en muchas reuniones familiares. "No me preocupa porque él solo estuvo el día 31 del famoso sofá y de ese día ya se ha contado todo", ha indicado.

