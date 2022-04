Isa Pantoja ha regresado a España tras disfrutar de unas increíbles vacaciones en Egipto. La hermana de Kiko Rivera no ha dudado en conectar por videollamada con 'El Programa de Ana Rosa' para desvelar cómo se lo ha pasado y opinar sobre las últimas polémicas que han rodeado a su familia. "Nos hablaron muy bien del viaje y hemos ido y nos ha gustado más. Alberto ha disfrutado y creo que ha aprendido mucho y le valdrá para el futuro", ha reconocido mostrando lo feliz que ha regresado de su viaje.

La joven ha reconocido que durante todo este tiempo no ha perdido el contacto con Isabel Pantoja, a la que ha enviado numerosas fotografías y vídeos para que pudiese ver cómo estaban disfrutando de sus vacaciones. "He mantenido contacto con ella a través de otra persona porque no tiene teléfono, le he mandado vídeos y fotos y se ha preocupado porque estábamos muy lejos", ha indicado confesando que le ve ahora mejor.

De hecho, ha reconocido que tiene pensado ir a verle, aunque no sabe si será en Semana Santa porque durante estos días no tendrá a su hijo y quiere ir con él. "No tengo a Alberto y a mi madre le hace mucha ilusión ver al niño así que no sé. Iré para darle sus regalitos y contarle cómo me ha ido", ha indicado muy emocionada y dejando claro que ella confía en su madre y sabe que no le ha desheredado. Sin embargo, ha recalcado que eso ahora no es lo que le importa. "Ahora lo importante es su salud", ha aclarado.

Además, ha desvelado que no le sorprende que su madre quiera vender Cantora, y es que ella siempre le dijo que quería irse al extranjero, algo que no podía hacer por estar cuidando de su abuela. "Tenía la idea en mente de irse fuera a México o Miami pero con la situación de mi abuela no podía. Si se viene a vivir a Madrid bien porque así va a poder salir un poco más", ha reconocido.

Isa Pantoja, ¿qué le parece que su hermano quiera escribir un libro?

En cuanto a la relación con su hermano, parece que la situación entre ellos continúa igual. Isa Pantoja ha desvelado que estuvieron a punto de coincidir durante estas vacaciones, ya que a Asraf y ella también le ofrecieron la posibilidad de poder ir a Cancún o Punta Cana. "Por suerte elegimos algo más cultural", ha desvelado dejando claro que no le habría gustado para nada coincidir con él.

La colaboradora ha indicado que es cierto que "le da pena" porque siente que "la bola la ha liado él". Además, no ha dudado en desvelar qué le parece que Kiko Rivera esté pensando en escribir un libro. "Me parece muy bien, cada uno tiene sus metas y sus proyectos",ha indicado reconociendo que no le había escuchado decir nunca que quisiese escribir. "Supongo que será de su vida pero nunca se sabe. La verdad es que si fuese de eso sería muy interesante", ha zanjado.



