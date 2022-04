Carlota Corredera se ha tomado un descanso. Después de su salida de 'Sálvame' tras 13 años al pie del cañón, la periodista ha apostado por tomarse unas vacaciones a todo tren exprimiendo todo el tiempo disponible antes de volcarse por completo con el nuevo proyecto que la llevará de vuelta a los platós de televisión. Siempre crear un proyecto desde cero consume mucho tiempo y energía por lo que Corredera ha apostado por cargar las baterías rodeada de su familia por el tiempo que pudiera quitarle este nuevo programa.

Así se tomó unos días para disfrutar como una turista por Madrid, viajó al País Vasco y, tras desconectar en nuestro país, ha viajado con su marido y su hija a un paradisíaco lugar desde el que apenas ha compartido contenido en las redes sociales debido al plan de relax que está llevando a cabo. Y es que ha viajado nada más y nada menos que a Tanzania. De esta forma, la gallega ha vuelto a uno de los continentes que la ha enamorado desde hace años: África.

Concretamente desde Zanzíbar, la periodista ha compartido con sus seguidores una imagen suya bañándose en las aguas del Océano Índico frente a un bonito atardecer al horizonte. "Sirena de pascua", escribía en el texto de la fotografía donde añadía "jambo" entre los hastags que en swahili significa "hola", y "ahsante", "gracias" en español.

Compañeras como Belén Esteban o María Patiño la han contestado a la imagen aplaudiendo el respiro que se está tomando después de despedirse del que calificó como "el programa de su vida". Ahora la gallega quiere lanzar su propio proyecto algo a lo que seguro que empezará a dar forma en el momento en el que aterrice en España.

