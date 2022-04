Paz Padilla no parece estar dispuesta a dejar la televisión tras su despido de Telecinco. Tras abandonar el plató de 'Sálvame' por una discusión con Belén Esteban, Mediaset decidió prescindir de los servicios de la presentadora y la humorista se ha centrado en otros proyectos profesionales con los que ya triunfaba como su obra 'El humor de mi vida'. Pero también está acudiendo a diversos programas de televisión para participar en ellos como el gran personaje mediático como es.

Si hace una semana la presentadora era una de las invitadas del programa 'Cinco contenedores' en Movistar +. Ahora, Paz Padilla se ha convertido en la protagonista de 'Las tres puertas' de María Casado donde ha hablado de su salida de 'Sálvame'.

La gaditana no ha tenido reparos a la hora de sincerarse sobre su salida del programa vespertino. Tras su despido, Paz Padilla, que en estos duros momentos se ha refugiado en su hija y sus amigos, decidió emprender acciones legales contra Mediaset por despido improcedente como confirmó la abogada y 'youtuber' Maica Vasco. La presentadora y humorista confesó tener "la conciencia muy tranquila"y pide que el despido sea considerado nulo y una indemnización de 20.000 euros.

Aunque Paz Padilla comenzaba su entrevista con María Casado hablando sobre el amor, pero sobre todo el que sigue procesándole a Antonio Vidal, su esposo que fallecía el pasado año 2020. Un dura pérdida que le ha llevado a escribir un libro y convertirlo en una obra de teatro.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de trabajar ahí casi desde que comenzó el formato, nunca vi a Paz Padilla en la onda de #YoVeoSálvame. Salir del programa era lo mejor para ella, seguramente. Quizá ahora pueda empezar su duelo de verdad, sin tanta exposición.#LasTresPuertas10pic.twitter.com/NPlhIxxNiJ — Merce Moreno 📺 (@MerceMoreno95) April 14, 2022

"Creo que aparecí en su vida para ayudarle a morir. Sigo llorando todos los días, pero he aprendido durante este tiempo, que aceptar no es olvidar, porque aceptar es recordar". Además, la andaluza aseguraba que está en un momento de su vida en el que no va a negarse a seguir "buscando el amor". Y es que sigue afirmando que "el amor es lo más importante de nuestras vidas". Paz confiesa que cuando murió su marido recogió todas sus pertenencias, pero que en el fondo con lo único que se fue Antonio, es con el amor que recibió. "La impermanencia es desprenderse de todo, porque nada nos pertenece. Nacemos solos y morimos solo. Lo único que alimenta el alma es el amor".

Su despido de Mediaset

Tras dar la importancia que tiene para ella el amor, Paz Padilla habló de cómo se siente ahora que ha dejado la televisión. "Soy inmensamente feliz", son las palabras con las que Paz ha querido describir cómo es su vida fuera de la pequeña pantalla. "Muchas veces no te das cuenta y eres muy esclavo del trabajo. El tiempo es lo más importante y pasa igual para Reyes que para pastores".

Y es que ahora que ha dejado su trabajo en 'Sálvame' puede pasar más tiempo con su familia y eso ellos lo agradecen. "La gente que te quiere, ¿qué te ha dicho de tu salida?", planteó Casado, despertando una sonrisa en Paz. "'¡Qué alegría, qué bien, te queremos!' Pero porque tampoco me veían. Yo soy una persona hiperactiva... el teatro, los negocios, el libro...", confesó Padilla, con humor.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Paz Padilla dice que fuera de la tele es donde está la vida y que ahora está realmente feliz.



#LasTresPuertas10 pic.twitter.com/X8yCjxW53W — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 13, 2022

"Yo sé que nunca me voy a quedar sin trabajo", afirmó Paz después de los comentarios que le hacía la gente sobre su despido de 'Sálvame'. "Me decían, 'te has quedado sin trabajo', y yo: '¿qué dices?' A mí me da igual ponerme a limpiar portales, o ser Paz Padilla o repartir copas", declaraba la gaditana, tras lo cual añadió que "a mí el trabajo me da fuerza e independencia".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io