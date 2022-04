Cecilia Gómez está viviendo una época muy complicada. La vida de la bailaora ha dado un giro radical debido a los problemas de salud que ha padecido en este último tiempo, y es que ha tenido que ser intervenida hasta en cinco ocasiones debido a unos fuertes dolores que ha padecido tanto en cabeza como cuello y espalda. Ahora, se ve obligada a comenzar una nueva vida en la que sus planes profesionales tendrán que ser un tanto diferentes. "Tengo que olvidarme de lo que era antes, tengo que despedirme de mi yo, de lo que he sido hasta ahora", ha indicado la artista.

La ex pareja del cirujano Marco Vricella no ha dudado en explicar cómo se encuentra y desvelar qué es lo que tiene pensado hacer ahora que sabe que tendrá que dejar su faceta de bailarina a un lado. Descubre todo lo que ha dicho sobre este asunto haciendo click en el vídeo de arriba.

Después de haber pasado cuatro meses desde su última intervención, Cecilia Gómez ha confesado que todavía está recuperándose, y es que han sido momentos muy complicados. "El dolor era constante y entré en el quirófano con esas cefaleas crónicas, con esas neuralgias. Y al final era una zona que estaba muy sensible, era un posoperatorio y bueno, los tejidos a flor de piel. Así que cuando remitió el dolor vino multiplicado por mil", ha reconocido.

Ahora, está centrada en comenzar una nueva vida diciendo adiós a su faceta como bailaora pero no a su cercanía con el público, y es que parece que ya tiene varios proyectos en mente con los que poder seguir vinculada a los escenarios. Un duro momento del que poco a poco parece que comienza a recuperarse y que se suma a su ruptura con Marco Vricella, con quien canceló sus planes de boda poniendo fin a su relación hace un año. ¿Qué ha aprendido de todo esto? No te quedes sin saberlo haciendo click en el vídeo.

