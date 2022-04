Gustavo González y María Lapiedra están con los nervios a flor de piel. El próximo 7 de mayo tendrá lugar la celebración de su boda y ya tienen listos todos los detalles, incluidos los trajes que lucirán en su gran día. La pareja se casó por lo civil el pasado 7 de enero, con la única compañía de los padrinos y las hijas de la actriz, pero en unas semanas harán, por fin, su gran fiesta del "Sí, quiero". Visiblemente felices e ilusionados acudieron a la tienda del diseñador Jordi Dalmau, íntimo amigo de la pareja, para recoger los trajes que han elegido para su boda.

DM

María, como cualquier novia, tenía muy claro lo que quería y así se lo pidió a Dalmau, que ha sabido plasmar en cada uno de los vestidos, –la actriz lucirá varios dependiendo del momento de la ceremonia– exactamente lo que ella deseaba. Se nota que son grandes amigos desde hace años.

DM

Gustavo González también ha confiado en el diseñador catalán y vestirá un traje a medida de la firma.

DM

Dos días de fiesta

La fiesta tendrá lugar en La Farinera de Sant Lluis, Gerona, un lugar emblemático y lleno de magia, en plena naturaleza que hará que el evento sea espectacularmente vistoso. Además los novios han preparado todo con mucho mimo y cuidando todos los detalles para que sus invitados disfruten, se diviertan y vivan unos días inolvidables. Para ello han decidido que todos duerman allí y al día siguiente sigan celebrando su amor, que empezó hace catorce años en secreto y culminará en un "Sí" para toda la vida.

Agradecimientos: @jordidalmaucostura, @sedka_novias y @leboutiqueevents

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io