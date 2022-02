Gustavo González ha pasado por quirófano para someterse a un retoque estético. Hace unos días, su mujer, María Pascual, escribía en sus redes sociales que estaba esperando el resultado de una cirugía a la que se estaba sometiendo su marido pero no desveló más detalles. Muchos de sus seguidores se preguntaron por qué y, en DIEZ MINUTOS, sabemos la razón: el periodista quería mejorar su aspecto físico pero también solucionar un problema en su pared abdominal que le provocaba malas digestiones.

Gustavo González se puso en manos de los doctores Mike Dewever y Felix Chavarría, de la Clínica Belba en la Ciudad Condal, y se sometió a una Liposucción Vaser de alta definición con corrección de los músculos abdominales por un problema de distensión abdominal. En la intervención, que duró más de tres horas, le quitaron tres kilos de grasa. y el colaborador de 'Sálvame' nos cuenta cómo se encuentra y el motivo de su retoque estético. Su mujer, María, con la que comparte planes románticos, no se separó de su lado. La pareja, que se casó por lo civil el pasado 7 de enero, preparan una gran celebración para el próximo 7 de mayo y ya tienen las alianzas.

Gustavo, ¿por qué te has operado?

Yo hago mucho deporte y aun así había un exceso de grasa localizada en el abdomen que no desaparecía. Además, tenía un problema por una diástasis abdominal.

¿Es doloroso?

Mucho menos de lo que creía. Los masajes de drenaje son un poco molestos pero soportables.

Celebráis vuestra boda el 7 de mayo...

Sí, ya le he dicho a Jordi Dalmau, el diseñador de mi traje, que habré perdido dos tallas y habrá que arreglar la chaqueta...

