El sorprendente cambio físico de Marta Riesco

Marta Riesco ha vuelto al trabajo tras ausentarse por motivos de salud. La joven ha dado todas las explicaciones pertinentes en 'El programa de AR' y esta tarde en 'Ya son las 8' pero sin ahondar mucho en algunos temas. !Eso sí¡ Ha dejado algo más claro cómo está su relación con Antonio David Flores.

"Los pasos que yo necesito… creo que no hay que ser muy listos. Tener una vida fuera de una casa, vivir la vida, disfrutar, viajar, comer, cenar y que a nadie le haga daño eso, y que nadie impida eso. Y principalmente que no lo impida él. Tiene que decidir si quiere ser feliz conmigo. Si él está enamorado tendrá que hacerlo y lo vais a ver. Si no lo está, tendrán razón el resto de personas que ha dicho que no lo está", son los requisitos que tendría la periodista si el malagueño le pide otra oportunidad.

Antena 3

"Estoy tirano de un carro del que parece que solo tiro yo", recordaba la joven a Sonsoles Ónega pero aún sin decir exactamente en qué punto está la pareja o ex pareja. "El tiempo dirá si va a querer tirar de mi carro, tirar de otro carro o perder el carro". Sus compañeros de programa han insistido con las preguntas sobre Marta Riesco y Antonio David, y es que el padre de Rocío Flores se encuentra en Madrid. "¿Os habéis visto?", preguntaban pero sin obtener ninguna respuesta clara. Lo que sí ha querido aclarar, o más bien se le ha escapado a la joven es que ya tiene contacto más íntimo con el ex colaborador. "Me ha desbloqueado", confesaba Marta Riesco.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io