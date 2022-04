Marta Riesco arranca un nuevo negocio. Después de unos días de desconexión tras su ruptura con Antonio David Flores, la periodista ha regresado con fuerza a su trabajo en 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya son las ocho' y a las redes sociales y, en su perfil de Instagram, ha dado detalles de su nuevo proyecto con el que está muy ilusionada. Este nuevo negocio, que ya le está dando muchas alegrías, se suma a su trabajo en 'Unicorn TV' y a la promoción de su canción 'No tengas miedo'.

En el vídeo de la parte superior, te contamos todos los detalles del nuevo proyecto de Marta Riesco. Mientras muchos aseguran que ella podría ser el fichaje estrella de 'Supervivientes 2022' aunque la periodista lo ha negado, la ex de Antonio David presenta su estreno en el negocio de la moda. Marta ha diseñado junto a su amiga Nuria de 'Moda Resiliencia' una cazadora con flecos que tiene impresa la frase 'No tengas miedo', el título de su single, en la parte trasera.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Esta chupa dedicada a los valientes del mundo! L@s incomprendidos y criticados tenemos que recordarnos cada día que pase lo que pase , vamos con todo y sin miedo a ser quienes somos" escribió Marta en su perfil de Instagram para presentar la cazadora con la que ella misma posa para sus más de 130.000 seguidores y anuncia que "Muy pronto habrá sorpresas…ahí lo dejo! Gracias a todos mis guap@s!". ¿Sacará su primera línea de ropa?

Mientras la periodista resuelve el misterio, está centrada en su recuperación tras su ruptura con Antonio David Flores. Aunque ya tiene el alta para volver al trabajo, Marta, que disfrutó de unos días de desconexión con su familia en su pueblo de Toledo, sigue acudiendo a terapia como ha contado en sus Stories y está decidida a continuar con su vida a pesar de su último desengaño amoroso.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io